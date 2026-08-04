#HOY:

Javier Milei
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Investigación judicial

Se negó a declarar la joven acusada de matar a su novio en Chaco

Victoria Canteros fue imputada por homicidio agravado por el vínculo y seguirá detenida. La fiscalía investiga contradicciones en los llamados de auxilio y la desaparición de dinero y un celular.

Victoria Canteros continuará detenida mientras avanza la investigación judicial.Victoria Canteros continuará detenida mientras avanza la investigación judicial.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Victoria Canteros, la joven acusada de haber matado a su novio Matías Guardia en Resistencia, se negó a declarar este martes ante la Justicia. Tras la audiencia, quedó formalmente imputada por homicidio agravado por el vínculo.

La fiscal Ana González de Pacce confirmó que la acusada continuará detenida mientras avanzan las pericias y la toma de testimonios. Al momento de su aprehensión, la joven presentaba manchas de sangre en las manos y un estado de alteración.

La primera versión

Según fuentes judiciales, Canteros habría manifestado inicialmente ante un policía que ambos habían mantenido una discusión y que ella se había defendido.

La investigación busca determinar cómo se produjo la herida de arma blanca que recibió Guardia en el pecho y establecer si la versión inicial de la imputada coincide con las pruebas reunidas en la vivienda.

El mensaje de la hermana de la víctima.El mensaje de la hermana de la víctima.

Antecedentes y testimonios

La fiscalía constató que en noviembre de 2025 Guardia había presentado una denuncia por violencia contra Canteros. El expediente fue archivado porque el joven no impulsó la acción penal.

También se informó que no existen registros de denuncias previas de la acusada contra la víctima. En las próximas horas declararán allegados y testigos para reconstruir el contexto de la relación.

Uno de los puntos analizados es el relato de un testigo llamado Facundo. Primero aseguró que Guardia lo había llamado para pedir ayuda, pero luego señaló que la comunicación había sido realizada por Canteros.

Algunos de los mensajes de despedida de los familiares de la víctima.Algunos de los mensajes de despedida de los familiares de la víctima.

Dinero y un teléfono desaparecidos

Los investigadores encontraron revuelta la habitación principal de la vivienda ubicada en Donovan al 1400. Además, familiares denunciaron la desaparición de dinero que pertenecía a la víctima.

Tampoco fue localizado el teléfono celular de Guardia. La fiscalía considera que el dispositivo puede resultar relevante para determinar quién realizó el llamado de auxilio y reconstruir las comunicaciones previas al ataque.

Victoria Luz Cantero (25), pareja de la víctima, habría sido la autora del hecho.Victoria Luz Cantero (25), pareja de la víctima, habría sido la autora del hecho.

El crimen en Resistencia

El hecho ocurrió el domingo, después de una discusión dentro de la vivienda. Guardia sufrió una profunda herida en el pecho y fue trasladado por un amigo al Hospital Julio C. Perrando.

El joven fue operado, pero murió poco después por un shock hipovolémico que derivó en un paro cardiorrespiratorio. La investigación continuará con nuevos peritajes y declaraciones para establecer la secuencia del ataque.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Violencia de Género
Chaco

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro