Victoria Canteros, la joven acusada de haber matado a su novio Matías Guardia en Resistencia, se negó a declarar este martes ante la Justicia. Tras la audiencia, quedó formalmente imputada por homicidio agravado por el vínculo.
Se negó a declarar la joven acusada de matar a su novio en Chaco
Victoria Canteros fue imputada por homicidio agravado por el vínculo y seguirá detenida. La fiscalía investiga contradicciones en los llamados de auxilio y la desaparición de dinero y un celular.
La fiscal Ana González de Pacce confirmó que la acusada continuará detenida mientras avanzan las pericias y la toma de testimonios. Al momento de su aprehensión, la joven presentaba manchas de sangre en las manos y un estado de alteración.
La primera versión
Según fuentes judiciales, Canteros habría manifestado inicialmente ante un policía que ambos habían mantenido una discusión y que ella se había defendido.
La investigación busca determinar cómo se produjo la herida de arma blanca que recibió Guardia en el pecho y establecer si la versión inicial de la imputada coincide con las pruebas reunidas en la vivienda.
Antecedentes y testimonios
La fiscalía constató que en noviembre de 2025 Guardia había presentado una denuncia por violencia contra Canteros. El expediente fue archivado porque el joven no impulsó la acción penal.
También se informó que no existen registros de denuncias previas de la acusada contra la víctima. En las próximas horas declararán allegados y testigos para reconstruir el contexto de la relación.
Uno de los puntos analizados es el relato de un testigo llamado Facundo. Primero aseguró que Guardia lo había llamado para pedir ayuda, pero luego señaló que la comunicación había sido realizada por Canteros.
Dinero y un teléfono desaparecidos
Los investigadores encontraron revuelta la habitación principal de la vivienda ubicada en Donovan al 1400. Además, familiares denunciaron la desaparición de dinero que pertenecía a la víctima.
Tampoco fue localizado el teléfono celular de Guardia. La fiscalía considera que el dispositivo puede resultar relevante para determinar quién realizó el llamado de auxilio y reconstruir las comunicaciones previas al ataque.
El crimen en Resistencia
El hecho ocurrió el domingo, después de una discusión dentro de la vivienda. Guardia sufrió una profunda herida en el pecho y fue trasladado por un amigo al Hospital Julio C. Perrando.
El joven fue operado, pero murió poco después por un shock hipovolémico que derivó en un paro cardiorrespiratorio. La investigación continuará con nuevos peritajes y declaraciones para establecer la secuencia del ataque.