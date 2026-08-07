En una jornada de fuerte despliegue policial, la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe asestó un importante golpe al narcomenudeo en la ciudad de San Justo, cabecera del departamento del mismo nombre.
Diez detenidos por un megaoperativo contra el microtráfico en San Justo
En un operativo simultáneo coordinado por el Ministerio de Justicia y Seguridad y la Fiscalía General, se incautaron estupefacientes, dinero en efectivo y celulares. Los procedimientos se enmarcan en el Plan de Persecución Penal del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Como resultado de diez allanamientos simultáneos dictados por la Justicia, diez personas fueron detenidas y quedaron a disposición de las autoridades judiciales.
La investigación previa estuvo impulsada por el Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General, mediante tareas exhaustivas de análisis criminal.
Las medidas se desarrollaron dentro de los objetivos prioritarios fijados por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) en su Plan de Persecución Penal, lo que permitió reunir los elementos probatorios clave para que la fiscal Daniela Montegrosso solicitara las órdenes de irrupción.
Operativo en cifras
Los procedimientos se ejecutaron de manera coordinada en diversos puntos estratégicos de la localidad. Además del personal de la PDI, el despliegue contó con un importante respaldo táctico: Grupos de Operaciones Tácticas (GOT) y la Sección Canes, entre otras unidades de la policía provincial.
Durante los procedimientos, los uniformados secuestraron: estupefacientes, teléfonos celulares, dinero, documentación y demás elementos de interés para la causa.
"Los procedimientos forman parte de una estrategia integral contra la venta al menudeo en el territorio provincial", destacaron las fuentes oficiales tras finalizar los traslados de los implicados.
Todos los aprehendidos fueron derivados a sede policial a la espera de las audiencias imputativas correspondientes, donde la fiscalía formalizará los cargos por presunta comercialización de estupefacientes.