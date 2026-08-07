Allanamientos simultáneos

Diez detenidos por un megaoperativo contra el microtráfico en San Justo

En un operativo simultáneo coordinado por el Ministerio de Justicia y Seguridad y la Fiscalía General, se incautaron estupefacientes, dinero en efectivo y celulares. Los procedimientos se enmarcan en el Plan de Persecución Penal del Ministerio Público de la Acusación (MPA).