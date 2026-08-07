Este viernes, los tribunales santafesinos fueron escenario de una nueva audiencia en el marco de la causa que investiga el atroz crimen de Jeremías Monzón, el adolescente asesinado por tres menores de edad el diciembre pasado.
Caso Jeremías Monzón: nueva imputación para la menor involucrada en el crimen
La fiscalía ajustó detalles de la atribución delictiva y presentará la acusación formal en los próximos días.
El fiscal de Menores, Francisco Cecchini, ajustó la atribución delictiva realizada oportunamente a M.A., la chica de 16 años imputada como coautora del “homicidio triplemente calificado”. Con esto, busca poder cerrar la etapa investigativa y presentar la acusación formal tanto contra la menor, como contra su madre, Nadia Juarez, quien fue señalada como partícipe secundaria del crimen.
La audiencia se realizó ante el juez de Menores Héctor Aiello, y contó con la presencia de las querellas que representan a la madre de Jeremías, y a sus abuelos. También participó del acto la Dra. Andrea Alberto, del Ministerio Público de la Defensa (MPD), está a cargo de la defensa técnica de la menor.
Los dos jóvenes que tenían 14 años cuando atacaron a Jeremías fueron sobreseídos debido a su inimputabilidad por edad. Sus testimonios en cámara Gesell se volvieron piezas fundamentales de la investigación.
Una modificación técnica
Al finalizar la audiencia, que se realizó a puertas cerradas, el fiscal Cecchini brindó precisiones sobre la nueva imputación: “Se volvió a atribuir el hecho que ya había sido atribuido oportunamente, con una mínima modificación que tiene que ver con la data de fallecimiento de la víctima”.
La misma “se cambió a partir de que después de la atribución anterior, pudimos conocer con más precisión cuál fue el momento exacto del fallecimiento”, que “fue casi inmediato”.
Previamente, “habíamos planteado que al momento de retirarse los imputados, la víctima había quedado con vida. Ahora supimos, con la investigación, que en realidad cuando ellos se retiraron Jeremías ya estaba fallecido, y eso fue lo único que corregimos”.
Cecchini señaló que esta nueva audiencia se realizó “para poder presentar la acusación. Mi idea es hacerlo en lo inmediato”.
“Me quedaba una conversación pendiente con parte de la familia para hacerles conocer cuáles son los términos en los que vamos a presentar la acusación, algunos detalles que tiene que ver con la mecánica y con la imputación de las dos personas, una mayor y otra menor de edad. Ahora ya estoy en condiciones de presentarla”, aseguró.
Penas de 10 a 15 años
Consultado respecto a que el juicio podría ser por jurados, el Cecchini dijo que tanto él como “la Fiscalía General entiende que por el tipo de delito y el hecho de haya una persona mayor de edad acusada, hace que tengamos que prever este tipo de juicio”.
La acusación será la misma para M.A y para su madre. “Entendemos que corresponde llevar adelante un solo juicio, por múltiples razones, las técnicas y además las de razonabilidad, porque implicaría poner a transitar dos juicios a las víctimas y a los testigos”.
Sobre las penas en expectativa, el fiscal indicó que “por diferentes razones las dos calificaciones, que son distintas, tienen prevista una pena de 10 a 15 años prisión”.
Con la audiencia de este viernes consumada, la fiscalía podría poner fin a la investigación en cualquier momento, mediante la presentación de la acusación.