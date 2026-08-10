Tribunales de Santa Fe

Amenazaron a un vendedor de celulares para cobrar una supuesta deuda y terminaron presos

Tres jóvenes de entre 18 y 20 años fueron acusados de amenazas coactivas tras presentarse en el departamento de un vendedor de celulares y exigirle dinero y teléfonos. Fueron detenidos al día siguiente, cuando merodeaban la zona en un auto en el que llevaban precintos, guantes, barbijos, un arma de aire comprimido y patentes apócrifas.