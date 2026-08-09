Un hombre de 36 años identificado como Ezequiel Rubén Sukliet fue condenado a cinco años de prisión como coautor de un robo cometido en perjuicio de su madre en Monte Vera (departamento La Capital).
Cinco años de prisión por asaltar y golpear a su propia madre en Monte Vera
Ezequiel Sukliet, de 36 años, fue condenado como coautor de un violento robo cometido en la vivienda de su madre. La mujer fue atacada con un objeto de cemento y sufrió heridas que pusieron en riesgo su vida. El hombre también fue responsabilizado por encubrimiento, desobediencia a una orden judicial y daños ocasionados mientras permanecía detenido en una comisaría.
La sentencia fue dispuesta por el juez Sergio Carraro, en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos desarrollado en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.
La fiscal María Lucila Nuzzo representó al MPA ante el magistrado. En tal sentido, informó que “la investigación continúa abierta en función de que hay otros dos hombres sindicados como coautores del ilícito, quienes están imputados y transitan el proceso judicial en prisión preventiva”.
Agresión y robo
La fiscal indicó que “el martes 15 de abril del año pasado entre las 19:00 y las 19:30, el condenado y los dos imputados se distribuyeron funciones para concretar un robo en una casa ubicada en calle Rivadavia al 5.500, en Monte Vera, donde reside la madre de Sukliet”.
Nuzzo planteó que “los tres hombres ingresaron al domicilio y agredieron a la víctima con un objeto de cemento que estaba en el patio delantero de la vivienda”, y agregó que “la hirieron de tal manera que le provocaron riesgo de muerte”.
“Luego, los atacantes se apoderaron ilegítimamente de dinero en efectivo, un reloj, una riñonera, una bandolera, un pantalón, una campera y un teléfono celular”, enumeró la funcionaria del MPA.
En tanto, sostuvo que “a partir de un acuerdo previo, una vez que el grupo logró su objetivo delictivo, las personas que están en preventiva tomaron los elementos ajenos y se fueron del domicilio”, y destacó que “ese mismo día, ambas fueron detenidas”.
“Por parte, el imputado fingió en un principio haber sido víctima junto con su madre”, detalló Nuzzo y aclaró que “con el avance de la investigación se logró determinar que él había sido uno de los coautores y se concretó su detención”.
Otros hechos
En la audiencia en la que se desarrolló el juicio, la fiscal además hizo referencia a otros ilícitos cometidos por Sukliet.
Nuzzo afirmó que “en una oportunidad, el condenado encubrió el robo de dos cuadros y un reloj”. A su vez, mencionó que “también incumplió una orden judicial que le impedía ingresar a Monte Vera”, y explicó que “esa medida había sido dispuesta en el marco de otro legajo penal”.
Por otro lado, precisó que “mientras estaba detenido en una comisaría, el hombre de 36 años rompió parte del cielorraso de la dependencia policial”.
Juicio abreviado
Sukliet reconoció su responsabilidad penal como coautor de robo calificado (por el uso de arma y por haberle causado a la víctima una inhabilitación mayor a 30 días y peligro para su vida). A su vez, admitió la autoría de encubrimiento por receptación dolosa, desobediencia a un mandato judicial y daño.
Junto con su abogado defensor, el condenado aceptó todos los términos del juicio en el que se abreviaron los procedimientos.
Por su parte, las víctimas se constituyeron como querellantes, fueron informadas a través de su abogado y manifestaron su conformidad con lo resuelto.