Condenado

Cinco años de prisión por asaltar y golpear a su propia madre en Monte Vera

Ezequiel Sukliet, de 36 años, fue condenado como coautor de un violento robo cometido en la vivienda de su madre. La mujer fue atacada con un objeto de cemento y sufrió heridas que pusieron en riesgo su vida. El hombre también fue responsabilizado por encubrimiento, desobediencia a una orden judicial y daños ocasionados mientras permanecía detenido en una comisaría.