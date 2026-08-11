Tribunales de Santa Fe

Caso Oldani: rechazaron las salidas transitorias para la joven condenada por el crimen del agenciero

Cumple una pena de 10 años por su participación en el asalto ocurrido en febrero de 2020, cuando tenía 17 años. La defensa había solicitado que pudiera realizar salidas breves y con acompañamiento penitenciario para reencontrarse con su familia. El juez Sebastián Szeifert rechazó el pedido.