La Justicia rechazó este martes el pedido de salidas transitorias presentado por la defensa de la joven que fue condenada por su participación en el crimen del empresario turístico Hugo Oldani.
Caso Oldani: rechazaron las salidas transitorias para la joven condenada por el crimen del agenciero
Cumple una pena de 10 años por su participación en el asalto ocurrido en febrero de 2020, cuando tenía 17 años. La defensa había solicitado que pudiera realizar salidas breves y con acompañamiento penitenciario para reencontrarse con su familia. El juez Sebastián Szeifert rechazó el pedido.
La mujer, que tenía 17 años al momento del hecho, cumple una pena de 10 años de prisión y había solicitado comenzar a realizar salidas breves, incluso con acompañamiento penitenciario, luego de haber cumplido aproximadamente la mitad de la condena.
La audiencia se realizó en los tribunales de Santa Fe y estuvo a cargo del juez Sebastián Szeifert, quien finalmente no hizo lugar al planteo en favor de Agustina Catherine González (23).
Para resolver, tuvo en cuenta tanto el impedimento establecido por la legislación para determinados delitos como los informes elaborados por profesionales del sistema penitenciario, que resultaron desfavorables respecto de la evolución de la condenada.
El planteo de la defensa
El abogado Iván Leguiza sostuvo que su representada fue condenada a 10 años de prisión por un hecho cometido cuando todavía era adolescente y remarcó que desde su ingreso al sistema penitenciario no registra sanciones y tiene conducta ejemplar. También señaló que se encuentra intentando incorporarse progresivamente a la sociedad.
El defensor planteó que su participación en el crimen había sido mínima y que la joven fue utilizada para cometer el hecho. Respecto de los informes psicológicos que cuestionan su evolución, sostuvo que, aunque no reflejan una adecuada comprensión de la responsabilidad por lo ocurrido, se encuentra arrepentida.
Leguiza solicitó que, en caso de considerarlo necesario, las salidas fueran de apenas dos horas y con asistencia penitenciaria. El objetivo era que pudiera comenzar a recuperar el contacto con su familia.
La fiscalía se opuso. El fiscal de Ejecución, Federico Grimberg, pidió rechazar el planteo por razones de estricta legalidad. Señaló que el delito por el cual fue condenada se encuentra alcanzado por una restricción legal que impide acceder a determinados beneficios penitenciarios.
El representante del MPA sostuvo además que no es correcto afirmar que, por esa circunstancia, la joven deba cumplir la totalidad de la pena sin ningún tipo de tratamiento diferenciado. Explicó que, por haber sido menor de edad al momento del hecho, la ejecución de la condena presenta particularidades que deberán ser evaluadas oportunamente.
A ese impedimento normativo sumó los informes psicológicos penitenciarios, que —según expuso— todavía reflejan una inmadurez para procesar la responsabilidad penal por el crimen.
El crimen de Oldani
Hugo Oldani fue asesinado el 11 de febrero de 2020 en su agencia de turismo, ubicada en la Galería Rivadavia, en La Rioja al 2400, en pleno microcentro de Santa Fe. Esa tarde, alrededor de las 17.45, el empresario fue abordado por Cristian Bruno Figueroa y la entonces adolescente.
Durante el asalto se produjo un forcejeo y Figueroa le disparó en el abdomen. Oldani murió como consecuencia de la herida. Mientras tanto, Brian Nahuel Damiani cumplía el rol de “campana” y Juan Manuel Ruffino esperaba en un Toyota Corolla para facilitar la huida.
La investigación posterior también vinculó a Andrés Kaipl con la planificación y el apoyo logístico del hecho. Según establecieron posteriormente los tribunales, había realizado tareas de inteligencia durante la mañana y colaboró con la fuga.
La joven fue juzgada por la Justicia de Menores debido a que tenía 17 años. En octubre de 2021, el juez Pablo Busaniche declaró su responsabilidad y le impuso una pena de 10 años de prisión.
Durante la revisión de aquella sentencia, la adolescente pidió perdón a la familia de Oldani y explicó que había concurrido con Figueroa sin conocer sus intenciones. “Yo estuve en el hecho, pero no sabía lo que iban a hacer”, había expresado.
Su defensa había cuestionado entonces la extensión de la pena y sostenido que la joven no conocía los alcances de la actividad delictiva en la que se vio involucrada. El fiscal de Menores, en cambio, había solicitado que se confirmara la sentencia.
Marcada por la edad
La situación de la joven quedó diferenciada de la de los restantes integrantes de la banda debido a que era menor de edad cuando ocurrió el crimen. El juez Szeifert recordó durante la audiencia de este martes que esa circunstancia determinó que recibiera una pena temporal, ya que de haber sido mayor de edad el delito por el que fue condenada contempla prisión perpetua.
La pena que actualmente cumple tiene vencimiento en junio de 2030. La discusión planteada en esta audiencia no estaba vinculada con el vencimiento de la condena, sino con la posibilidad de comenzar a acceder al régimen de salidas transitorias.
Los otros condenados
El proceso contra los adultos tuvo un recorrido diferente. Brian Damiani fue condenado mediante un juicio abreviado a 12 años de prisión como partícipe secundario. Cristian Figueroa, señalado como quien efectuó el disparo contra Oldani, se suicidó mientras se encontraba en prisión preventiva.
Juan Manuel Ruffino y Andrés Kaipl fueron condenados inicialmente por el tribunal de juicio. En diciembre de 2023, la Cámara de Apelaciones confirmó la prisión perpetua para Ruffino y agravó la situación de Kaipl, cuya participación pasó de ser considerada secundaria a necesaria, con la consecuente imposición de la pena máxima.
En julio de 2025, otro tribunal de segunda instancia confirmó la perpetua de Kaipl al rechazar el recurso presentado por su defensa.
Con la resolución adoptada este martes, la joven continuará cumpliendo la condena de 10 años sin acceder, por ahora, al régimen de salidas transitorias solicitado por su defensa.