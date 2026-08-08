Un hombre fue ejecutado a tiros este viernes por la noche en la zona oeste de la ciudad de Santa Fe, más precisamente en las calles de barrio Villa Oculta, jurisdicción de la Comisaría 6a.
Una balacera en la zona oeste de Santa Fe terminó con un hombre acribillado
Al menos seis proyectiles de grueso calibre impactaron en el cuerpo del a víctima, que murió en el lugar, en las calles de barrio Villa Oculta. Ocurrió durante la noche del viernes.
El incidente tuvo lugar en la cuadra de calle Alisales al 2400, adonde cerca de las 21 llegó una patrulla del Comando Radioeléctrico por pedido de la Central de Emergencias 911.
Es que vecinos del lugar llamaron y avisaron a los operadores que se había producido una balacera.
Murió en el lugar
Al llegar, los policías encontraron a la víctima con aparentes heridas de arma de fuego y sangre en el rostro.
Instantes más tarde arribó una ambulancia del servicio público provincial de emergencias y el médico constató que el hombre ya había fallecido.
Un examen preliminar determinó que tenía heridas en la espalda, la panza y varias en la cabeza.
Tenía 33 años, se llamaba Silvestre Nicolás Escobar y según las primeras versiones se domiciliaba en la ciudad de Santo Tomé, pero había ido a esa zona para visitar a su novia, que se domicilia a la vuelta de la escena del crimen.
Una de las primeras personas en brindar testimonio a los investigadores fue la mujer con la que tenía un vínculo sentimental. Ella, que tiene 31 años, manifestó que se encontraba adentro de su casa cuando escuchó la balacera.
Investigación
Tomó intervención en el caso la fiscal en turno de la Unidad Especial de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación María Laura Urquiza, quien activó las primeras medidas de rigor.
El cadáver fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se iba a realizar la autopsia.
Por otra parte, peritos de la División Científica Forense de la Policía de Investigaciones analizaron la escena y secuestraron seis vainas servidas calibre 9 milímetros.
También entre las pertenencias del fallecido hallaron 14 cartuchos intactos calibre .22.
Los detectives recorrieron la zona en busca de testigos, pero como muchas veces pasa en estos casos, nadie vio nada. Sólo escucharon las detonaciones.