En horas de la madrugada de este sábado, un operativo del Comando Radioeléctrico culminó con la detención de dos personas y el secuestro de un arma de fuego de grueso calibre en la zona noroeste de la ciudad de Santa Fe.
Persiguieron y detuvieron a una pareja en auto que llevaba una pistola de grueso calibre
Ocurrió este sábado a la madrugada en las inmediaciones de Hermano Figueroa y Pasaje La Fe. Los aprehendidos, un hombre y una mujer de veinticinco años, circulaban en un Ford Ka e intentaron descartar un teléfono móvil antes de ser interceptados.
El hecho se desencadenó alrededor de las 03:30, cuando la Central de Emergencias 911 alertó a las patrullas sobre la presencia de personas armadas en la intersección de las calle Hermano Figueroa y Pasaje La Fe.
Al arribar al lugar, las unidades policiales advirtieron la presencia de un automóvil Ford Ka de color violeta ocupado por un hombre y una mujer.
Cuando estas personas se percataron de la llegada de los uniformados, el conductor aceleró la marcha e ignoró la voz de alto, dando inicio a un seguimiento controlado.
Durante la maniobra de fuga, los sospechosos descartaron un teléfono celular por una de las ventanillas hacia la vía pública.
Intercepción
Gracias al rápido accionar de los móviles de la Unidad Regional I, el vehículo fue rápidamente interceptado a pocos metros del lugar.
Si bien el chequeo palpario de rutina a los ocupantes dio resultado negativo, los efectivos observaron a simple vista —a través del parabrisas delantero— un arma de fuego ubicada en el espacio entre los dos asientos delanteros.
Posteriormente, se confirmó el hallazgo y secuestro de una pistola marca Bersa (Modelo Thunder 9), calibre 9mm, de color plateado y con la numeración suprimida; un cartucho en recámara listo para el disparo; dos cargadores (uno plateado y uno negro) con un total de 23 municiones del mismo calibre.
Investigación
Los ocupantes del vehículo fueron identificados por sus iniciales como R. V. E. (25 años) y U. M. R. (26 años), ambos domiciliados en la intersección de Misiones y Larrechea.
Tanto los aprehendidos como el automóvil y el armamento incautado fueron trasladados a la sede de la Comisaría 8ª. El hecho fue caratulado preventivamente como tenencia de arma de fuego de guerra, quedando la investigación a cargo de las autoridades judiciales competentes.