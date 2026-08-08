En la zona noroeste

Persiguieron y detuvieron a una pareja en auto que llevaba una pistola de grueso calibre

Ocurrió este sábado a la madrugada en las inmediaciones de Hermano Figueroa y Pasaje La Fe. Los aprehendidos, un hombre y una mujer de veinticinco años, circulaban en un Ford Ka e intentaron descartar un teléfono móvil antes de ser interceptados.