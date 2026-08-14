La investigación por un presunto abuso sexual ocurrido dentro de la Escuela Penitenciaria de Las Flores en la ciudad de Santa Fe, derivó en la detención de siete cadetes del Servicio Penitenciario de Santa Fe. La denuncia fue realizada por un compañero de 19 años, quien relató que fue atacado la tarde del jueves por un grupo de estudiantes que lo tiró al piso, lo pateó y lo manoseó, mientras intentaban bajarle el pantalón.
Acusan a siete cadetes del Servicio Penitenciario de Santa Fe por el abuso sexual de un compañero
La víctima tiene 19 años y denunció que fue reducido, golpeado y manoseado por un grupo de compañeros en el interior del establecimiento. Tres cadetes intervinieron y lograron dispersar a los agresores. Todos los señalados fueron detenidos y podrían ser imputados el martes.
El hecho ocurrió alrededor de las 19 horas, dentro del establecimiento ubicado en Blas Parera al 8800, en el complejo penitenciario de Las Flores. Según la información reunida hasta el momento, otros tres cadetes intervinieron durante el episodio y lograron dispersar al grupo.
La denuncia de la víctima permitió poner en marcha la investigación, que quedó a cargo de la fiscal Jorgelina Moser Ferro, de la Unidad Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual del Ministerio Público de la Acusación. La funcionaria ordenó las detenciones de los siete sospechosos y se prevé que sean llevados a audiencia imputativa el próximo martes.
Siete contra uno
El director provincial de Investigación Criminal, Rolando Galfrascoli, confirmó el procedimiento en una entrevista con CyD Litoral y remarcó que se trata de cadetes que se encontraban en proceso de formación para ingresar al Servicio Penitenciario provincial.
“Son todos mayores de edad”, señaló Galfrascoli, quien explicó que los involucrados son aspirantes a formar parte del Servicio Penitenciario y se encontraban alojados y formándose en la Escuela Nº 7 de Las Flores.
El funcionario calificó el episodio como un hecho “aberrante” y sostuvo que se produjo dentro de un establecimiento en el que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar condiciones de cuidado y contención para quienes se encuentran en formación.
“Son siete personas contra una”, describió Galfrascoli al referirse a la mecánica denunciada. Y remarcó que, más allá de la calificación jurídica que finalmente adopte la Fiscalía, se trata de una situación que, según su consideración, contradice las pautas de formación basadas en la camaradería y el compañerismo.
La Fiscalía inició las actuaciones a partir de la denuncia formulada por la víctima. Galfrascoli destacó la decisión del joven de presentarse ante las autoridades y denunciar lo ocurrido.
“La víctima con valentía y con firmeza ha hecho la denuncia respectiva”, señaló el funcionario, quien explicó que se trata de una investigación iniciada a partir de una instancia privada de acción penal.
Una primera calificación
En cuanto a la figura penal que se analiza, Galfrascoli indicó que las primeras actuaciones fueron ordenadas en el marco de una investigación por abuso sexual simple con circunstancias agravantes.
De todos modos, aclaró que se trata de una calificación inicial y que podría modificarse a partir de las medidas que disponga la fiscal Moser Ferro, de los informes médicos y psicológicos y del abordaje que se realice sobre la víctima.
El funcionario también remarcó que el Ministerio Público cuenta con mecanismos específicos de acompañamiento para personas que atraviesan investigaciones por delitos contra la integridad sexual.
La situación de los siete cadetes quedará ahora en manos de la Justicia. Mientras permanecen detenidos, la Fiscalía avanzará con la recolección de evidencias y la toma de declaraciones antes de la audiencia en la que deberá definir formalmente la imputación.
Acompañamiento a la víctima
Galfrascoli aseguró que la víctima se encuentra contenida y que recibió acompañamiento tanto de su familia como de integrantes del Servicio Penitenciario y de las autoridades provinciales.
“Hay un acompañamiento muy fuerte”, afirmó, y destacó que se trata de un joven santafesino cuya familia puede permanecer cerca de él durante este proceso.
El director provincial de Investigación Criminal sostuvo además que el hecho genera preocupación dentro de la estructura penitenciaria por haberse producido precisamente en un ámbito destinado a formar a futuros agentes.
“Queremos que se formen en calidad humana primero, calidad técnica, calidad profesional”, sostuvo.
En ese sentido, afirmó que desde el gobierno provincial se pondrán en marcha las herramientas administrativas y normativas que correspondan para evitar que los involucrados continúen en el proceso de formación mientras se desarrolla la investigación judicial.
Por el momento, la pesquisa se concentra en un único hecho, ocurrido el jueves por la tarde dentro de la Escuela Penitenciaria de Las Flores. Galfrascoli aclaró que no existen, hasta ahora, elementos para afirmar que los acusados hayan protagonizado episodios similares fuera del establecimiento ni que existan otras víctimas.