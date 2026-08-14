Escuela de Las Flores

Acusan a siete cadetes del Servicio Penitenciario de Santa Fe por el abuso sexual de un compañero

La víctima tiene 19 años y denunció que fue reducido, golpeado y manoseado por un grupo de compañeros en el interior del establecimiento. Tres cadetes intervinieron y lograron dispersar a los agresores. Todos los señalados fueron detenidos y podrían ser imputados el martes.