Una mujer de 47 años fue aprehendida luego de intentar ingresar estupefacientes a la Unidad Penitenciaria N.º 2 Las Flores, en un procedimiento que se inició a partir de la detección realizada por el personal del servicio penitenciario durante los controles de ingreso al establecimiento.
Una mujer fue aprehendida tras intentar ingresar drogas a la cárcel de Las Flores
Una mujer de 47 años fue demorada por personal penitenciario cuando procuraba acceder a la Unidad Penitenciaria N.º 2 con envoltorios que contenían sustancias compatibles con marihuana y cocaína. La intervención de la Subcomisaría 17ª y de la Sección Microtráfico permitió formalizar el secuestro del material e iniciar las actuaciones judiciales.
El episodio ocurrió durante la tarde del lunes, cuando efectivos de la Subcomisaría 17ª fueron convocados mediante un llamado telefónico desde la cárcel ubicada en el norte de la ciudad de Santa Fe.
Desde el penal informaron que una persona había sido demorada luego de que, en el marco de las medidas de seguridad implementadas para el acceso al predio, se detectaran sustancias ilícitas entre sus pertenencias.
Varios envoltorios
Al arribar al lugar, los uniformados concretaron la aprehensión de la mujer, de 47 años, y formalizaron el secuestro del material que había sido retenido previamente por los agentes penitenciarios.
De acuerdo con las actuaciones, entre los elementos incautados había varios envoltorios que contenían una sustancia vegetal de similares características a la marihuana, con un peso aproximado de 10 gramos, además de otros envoltorios con una sustancia pulverulenta de color blanco, compatible en apariencia con cocaína.
Intervención judicial
Tras el procedimiento se dio inmediata intervención a la autoridad judicial competente, al tiempo que tomó participación personal de la Sección Microtráfico, que quedó a cargo de las diligencias vinculadas con la identificación y el análisis de las sustancias secuestradas.
Las actuaciones de rigor fueron labradas en la dependencia policial con jurisdicción, mientras que la mujer permaneció aprehendida a disposición de la Justicia, que deberá determinar su situación procesal una vez incorporados los resultados periciales y el resto de las medidas investigativas.