Marihuana y cocaína

Una mujer fue aprehendida tras intentar ingresar drogas a la cárcel de Las Flores

Una mujer de 47 años fue demorada por personal penitenciario cuando procuraba acceder a la Unidad Penitenciaria N.º 2 con envoltorios que contenían sustancias compatibles con marihuana y cocaína. La intervención de la Subcomisaría 17ª y de la Sección Microtráfico permitió formalizar el secuestro del material e iniciar las actuaciones judiciales.