Está alojado en la cárcel de Piñero

Estupor en Santa Fe: un preso pidió salir para continuar un tratamiento de fertilización

Se trata de Jonatan Riquelme, líder de una banda narcocriminal. La justicia federal no encontró objeciones para conceder el permiso pero derivó la decisión en el Servicio Penitenciario. "No celebramos este tipo de permisos especiales", advirtió Pablo Cococcioni.