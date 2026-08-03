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El Gobierno oficializó un bono para militares y fuerzas federales: quiénes lo cobrarán

El beneficio será abonado por única vez con los haberes de agosto. Alcanza al personal en actividad de las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad federales, servicios penitenciarios y áreas de inteligencia, según decretos publicados en el Boletín Oficial.

El Gobierno oficializó un bono extraordinario de $50.000 para el personal en actividad de las Fuerzas Armadas.El Gobierno oficializó un bono extraordinario de $50.000 para el personal en actividad de las Fuerzas Armadas.
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El Gobierno nacional dispuso el pago de una suma fija extraordinaria de $50.000 para el personal en actividad de las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales y de seguridad federales, el Servicio Penitenciario Federal y áreas de inteligencia. La medida fue oficializada este lunes mediante dos decretos publicados en el Boletín Oficial y establece que el monto se abonará por única vez junto con los haberes correspondientes a agosto.

Se trata de una asignación remunerativa, no bonificable, excepcional y de percepción única por persona, destinada exclusivamente al personal que se encuentre en actividad.

Alcance de la medida

A través del Decreto 695/2026, el Ejecutivo otorgó el beneficio al personal militar en actividad de las Fuerzas Armadas, al personal de la Policía de Establecimientos Navales y al personal civil de Inteligencia de las Fuerzas Armadas.

La norma lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y el ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti.

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En tanto, el Decreto 696/2026 extendió el pago extraordinario al personal en actividad de la Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía Federal Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria, además de los alumnos de las respectivas instituciones.

También alcanza al Servicio Penitenciario

La segunda norma incorpora además al personal del Servicio Penitenciario Federal, incluidos los alumnos de esa fuerza, y a los trabajadores de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad Nacional.

El decreto fue firmado por Milei, Santilli y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

La resolución establece nuevas escalas de haberes para el personal militar de la Gendarmería Nacional, policial de la Prefectura Naval Argentina, y jerarquías de la Policía Federal Argentina.La suma fija también alcanza a Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, PSA y Servicio Penitenciario Federal.

Pago con los haberes de agosto

En ambos decretos, el Gobierno estableció que la suma fija será de $50.000, tendrá carácter remunerativo y no bonificable, se abonará por única vez y se liquidará junto con los salarios correspondientes al mes de agosto de 2026.

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