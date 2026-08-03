Por decreto

El Gobierno oficializó un bono para militares y fuerzas federales: quiénes lo cobrarán

El beneficio será abonado por única vez con los haberes de agosto. Alcanza al personal en actividad de las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad federales, servicios penitenciarios y áreas de inteligencia, según decretos publicados en el Boletín Oficial.