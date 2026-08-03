Efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) desarticularon un punto de venta de estupefacientes en el barrio Villa Moreno de la ciudad de Rosario, en el marco del “Plan Bandera” implementado por el Ministerio de Seguridad Nacional contra el narcotráfico.
Desmantelaron un búnker de drogas en Villa Moreno de Rosario
Incautaron numerosas dosis de cocaína y marihuana listas para ser comercializadas, además de dinero, un teléfono y otros elementos. Un hombre y una mujer fueron arrestados.
El operativo culminó con la detención de un hombre y una mujer, ambos mayores de edad.
La investigación comenzó a principios de junio a raíz de las tareas de patrullaje y vigilancia desplegadas por la División Antidrogas Rosario.
A través de estos rastrillajes, los agentes detectaron un domicilio que funcionaba como centro de acopio y comercialización al menudeo de cocaína y marihuana.
Para consolidar las pruebas, los investigadores combinaron tareas de campo con tecnología de avanzada: utilizaron vehículos aéreos no tripulados (drones) para registrar los movimientos sospechosos en el lugar e identificar a los principales responsables de la maniobra.
Allanamiento
Con el material probatorio recopilado, los federales dieron intervención a la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación, a cargo del doctor César Cabrera Molina y bajo la supervisión del fiscal general Franco Carbone, quien ordenó el allanamiento del inmueble.
Durante la irrupción en la finca, el personal policial logró la aprehensión de la pareja investigada y procedió al secuestro de dosis de cocaína y marihuana fraccionadas y listas para su distribución, dinero en efectivo presuntamente derivado de la venta ilegal, un teléfono celular y otros elementos de valor para la causa.
Tanto los detenidos como el material incautado quedaron formalmente a disposición de la Justicia provincial por infracción a la Ley de Drogas.