Después de 23 años

La causa penal por la inundación de 2003 llegó a su cierre definitivo

La última resolución dictada en el expediente dejó firme el rechazo al planteo que aún mantenía abierta una discusión sobre las consecuencias civiles del proceso. El ex director de Obras Hidráulicas Ricardo Ángel Fratti, último imputado con vida, había sido sobreseído por prescripción de la acción penal y la Provincia ya indemnizó a los únicos actores civiles que participaron del juicio.