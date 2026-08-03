Inundaciones 2003

Néstor Oroño: "El viejo sistema fue casi necesario para que la causa terminara prescripta"

El abogado santafesino intervino en la etapa final del expediente por la inundación de Santa Fe de 2003. En diálogo con CyD Litoral analizó el cierre definitivo de la causa, explicó el alcance de la decisión judicial y sostuvo que la estructura del antiguo sistema penal fue determinante para que el proceso se extendiera durante más de dos décadas.