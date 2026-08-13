Trasladado a Tribunales

Detuvieron a otro joven involucrado en el triple crimen de Año Nuevo en Loyola Sur

Fue apresado esta semana durante un chequeo policial de rutina. Tenía un pedido de captura por el ataque ocurrido el 31 de diciembre de 2025, cuando fueron asesinadas tres personas, entre ellas una adolescente embarazada. Será imputado bajo el régimen penal juvenil porque era menor de edad al momento de los hechos.