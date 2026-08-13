La investigación por el triple crimen ocurrido el último día de 2025 en barrio Loyola Sur sumó un nuevo detenido. Se trata de F.J.N.A., quien actualmente tiene 18 años pero era menor de edad cuando se produjo el ataque en el que murieron tres personas y otra resultó gravemente herida.
Detuvieron a otro joven involucrado en el triple crimen de Año Nuevo en Loyola Sur
Fue apresado esta semana durante un chequeo policial de rutina. Tenía un pedido de captura por el ataque ocurrido el 31 de diciembre de 2025, cuando fueron asesinadas tres personas, entre ellas una adolescente embarazada. Será imputado bajo el régimen penal juvenil porque era menor de edad al momento de los hechos.
El joven fue detenido durante un procedimiento de rutina en la vía pública. Al verificar su identidad, los agentes constataron que tenía un pedido de captura por homicidio.
El arresto se produjo el lunes 10 de agosto, alrededor de las 20.30, en inmediaciones de Anichini y Alasia, cuando personal del Comando Radioeléctrico observó a un grupo de hombres que intentó retirarse al advertir la presencia policial.
Tras darles la voz de alto, los agentes procedieron a identificarlos y consultar sus datos en el sistema. Allí constataron que sobre F.J.N.A. pesaba un pedido de detención solicitado por la Fiscalía de Homicidios del MPA.
Este jueves estaba prevista la audiencia en la que la fiscal Ana Laura Gioria, de la Unidad Fiscal Especial de Responsabilidad Penal Adolescente (Uferpa), le atribuiría participación en los hechos y solicitaría una medida cautelar.
Captura vigente
La orden de detención había sido librada en el marco de la investigación por el triple crimen. Sin embargo, al momento de concretarse el arresto se verificó, a partir de la partida de nacimiento, que F.J.N.A. tenía menos de 18 años al momento del ataque.
Por esa razón, aunque actualmente es mayor de edad, la investigación se tramita bajo las reglas del régimen penal juvenil. La fiscalía lo investiga por “triple homicidio agravado - homicidio agravado en grado de tentativa”.
Violencia extrema
El hecho ocurrió el 31 de diciembre de 2025, durante la mañana, en barrio Loyola Sur. La secuencia comenzó alrededor de las 6, cuando Matías Fernández, de 21 años, fue ejecutado de un disparo en la cabeza en inmediaciones de pasaje Ruiz y calle Leumann.
Horas después, cerca de las 11, se produjo un segundo ataque a unos 300 metros, en la zona de Leumann y Diagonal Obligado, en inmediaciones del sector conocido como Los Jesuitas.
Hasta allí llegó un grupo de jóvenes armados que abrió fuego contra las personas que se encontraban en el lugar. Juliana Ojeda, de 17 años y embarazada, murió en el lugar. Poco después falleció en el Hospital Iturraspe Isaías Uriel Álvarez, de 20 años.
El ataque también alcanzó a otros dos hermanos de Álvarez. Uno fue dado de alta poco después, mientras que Alexis Álvarez, de 22 años, permaneció internado en terapia intensiva del Hospital Cullen durante varias semanas y murió el 7 de febrero.
Desde el comienzo, los investigadores vincularon la balacera con el homicidio de Fernández, ocurrido horas antes y a pocas cuadras del lugar.
La principal hipótesis fue que el segundo ataque constituyó una represalia por ese crimen. Con el avance de la investigación, sin embargo, surgió que la familia atacada no habría tenido relación con el homicidio que habría desencadenado la venganza. Por el asesinato de Fernández fue imputada otra persona, identificada como Isaías José Emanuel Benítez.
Adolescente imputado
La nueva detención se suma a la imputación de M.U.A., un adolescente de 16 años a quien la fiscal Gioria atribuyó en mayo participación como coautor del triple homicidio y de la tentativa de homicidio.
M.U.A. ya se encontraba privado de su libertad por otro homicidio y permanecía alojado en un Centro Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil. En aquella audiencia, el juez penal juvenil Héctor Aiello dispuso la prórroga de esa medida por tres meses.
Según la acusación, el adolescente no habría actuado solo. Los investigadores reunieron testimonios que hablaban de un grupo de entre siete y ocho personas que llegó hasta la vivienda de las víctimas y abrió fuego. También se incorporaron peritajes balísticos que determinaron el empleo de armas de grueso calibre.
La incorporación de F.J.N.A. como nuevo investigado representa otro avance en una causa que procura establecer quiénes participaron de la balacera y cuál fue el rol que tuvo cada uno en el ataque que terminó con tres vidas en barrio Loyola Sur.