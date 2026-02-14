Arrestaron a un adolescente acusado de un crimen a sangre fría ocurrido el año pasado en Santa Fe

A últimas horas del viernes 9 de mayo del año pasado, un joven de 17 años fue ejecutado de un disparo en la cabeza en el extremo nororeste de la ciudad de Santa Fe. Se llamaba Alexander Daniel Souza y por este homicidio fue arrestado durante las últimas horas un muchacho de su misma edad, acusado de ser quien apretó el gatillo.
El operativo fue realizado por la Policía de Investigaciones (PDI), organismo dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia, a través de la Unidad de Capturas de Alto Perfil (UCAP).
La causa, por homicidio calificado, avanza con intervención de la fiscal Ana Laura Gioria y el Juzgado de Menores N° 2, a cargo del Dr. Martín Torres.
El sospechoso, cuyas iniciales son M. U. A., tenía pedido de captura desde el 22 de mayo, pero desde entonces logró escabullirse de los detectives.
Los investigadores llevaron adelante tareas de inteligencia en barrio Loyola, en inmediaciones de Alfonsina Storni al 6000, donde finalmente lograron ubicar al prófugo y aprehenderlo este sábado.
Ejecución
Alexander Souza fue asesinado cerca de las 19.30 del viernes 9 de mayo de 2025.
Este joven de 17 años fue sorprendido por el homicida frente a un taller ubicado en avenida Santa Fe al 9700, en barrio Ceferino Namuncurá.
La víctima había llegado hasta allí con su moto y aguardaba su turno para ser atendido. Había varios clientes adelante suyo.
El asesino llegó en su moto, abrió fuego contra Souza sin mostrar ningún tipo de piedad y luego escapó del lugar.
Todo pasó ante la mirada atónita de clientes y empleados del taller.
La bala había impactado en la cabeza de la víctima, que cayó desplomada en la vereda.
Souza ya estaba muerto cuando un médico llegó para brindar auxilio.
Punto de Ingreso Juvenil
El caso fue en principio tomado por el fiscal Andrés Marchi, pero luego, al determinar que el presunto autor del hecho era menor de edad, las actuaciones fueron derivadas a la Fiscal del área especializada del MPA, Ana Laura Gioria.
M. U. A., por su parte, fue notificado y trasladado al Punto de Ingreso Juvenil en Comisaría, donde quedó a disposición de la Justicia.