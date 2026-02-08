Murió en el hospital otro de los hermanos baleados en Loyola Sur el 31 de diciembre
Se llamaba Alexis Álvarez y tenía 22 años. Había sido acribillado a tiros en el pecho y la panza. El día del hecho habían fallecido su hermano Isaías Uriel y una joven embarazada de 17 años que era pareja de uno de ellos. Momentos antes, a tres cuadras de allí, había sido ejecutado a Matías Fernández, un muchacho de 20 años.
En la escena de los crímenes había decenas de vainas servidas. Foto: Archivo
Este sábado por la noche murió en el Hospital Cullen Alexis Álvarez, un joven de 22 años que había sido baleado durante el 31 de diciembre de 2025 en la zona noroeste de la ciudad de Santa Fe. Aquel día, durante el ataque también fueron asesinados su hermano Isaías Uriel, de 20 años, y Juliana Ojeda, pareja de uno de ellos que estaba embarazada y contaba con apenas 17 años.
El bestial hecho ocurrió cerca del mediodía, en una vivienda de barrio Loyola Sur, más precisamente en inmediaciones del cruce de calles Leumann y Diagonal Obligado.
Al menos cuatro sujetos armados llegaron corriendo hasta el lugar y dispararon sin piedad contra todas las personas que encontraron.
Cuando la policía y los equipos de emergencias llegaron, Juliana ya estaba muerta. Isaías Uriel Álvarez agonizaba y una ambulancia lo trasladó de urgencia al Hospital Iturraspe, pero dejó de existir instantes después de ingresar.
Tras semanas de agonía, Alexis murió este sábado por la noche. Foto: Archivo
Alexis
Otros dos hermanos Álvarez habían sido heridos y fueron llevados al Hospital Cullen. Uno de ellos fue dado de alta a las pocas horas, pero Alexis había sido alanzado por varios proyectiles en el pecho y la panza.
Fue operado y quedó internado en la Unidad de Terapia Intensiva, donde los médicos lucharon por semanas para tratar de salvar su vida. Todo fue en vano, porque este sábado, minutos antes de las 22, falleció.
En la escena del sangriento episodio, peritos de la División Crimininalística de la Policía de Investigaciones (PDI) hallaron decenas de vainas servidas, la gran mayoría de gruesos calibres.
Todo pasó en la zona nororeste de la ciudad de Santa Fe. Foto: Archivo
Venganza brutal
Según se pudo determinar luego, la salvaje incursión estuvo relacionada con un crimen ocurrido horas antes, durante la madrugada, a tres cuadras de allí.
Matías Fernández había compartido algunos momentos con conocidos y regresaba caminando solo a su casa en una de las esquinas de Pasaje Ruíz y calle Leumann, cuando fue sorprendido por los asesinos, que se le aproximaron en moto.
Fernández fue baleado en la cabeza. El autor de la ejecución sería un sujeto con el que el muchacho había discutido un rato antes. Estaría identificado pero hasta el momento logró evadir a los investigadores, que realizaron varios allanamientos.
Con pistas firmes, pero con mucha reticencia de los vecinos, posibles testigos, para hablar (los nombres de los involucrados infunden miedo en toda esa zona de la ciudad), la causa avanza de la mano del fiscal Carlos Lacuadra, de la Unidad Especial de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación.