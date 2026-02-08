Final trágico

Murió en el hospital otro de los hermanos baleados en Loyola Sur el 31 de diciembre

Se llamaba Alexis Álvarez y tenía 22 años. Había sido acribillado a tiros en el pecho y la panza. El día del hecho habían fallecido su hermano Isaías Uriel y una joven embarazada de 17 años que era pareja de uno de ellos. Momentos antes, a tres cuadras de allí, había sido ejecutado a Matías Fernández, un muchacho de 20 años.