Crimen en barrio Las Flores

Prisión preventiva para un joven acusado por el homicidio de Gianluca Serorena

La cautelar fue ordenada a partir de lo solicitado por el fiscal Carlos Lacuadra en una audiencia que se realizó en los tribunales de la capital provincial. El imputado tiene 19 años y sus iniciales son JSB. El ilícito fue en junio de este año en el barrio Las Flores.