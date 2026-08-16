Quedó en prisión preventiva un hombre de 19 años, cuyas iniciales son JSB, al que se investiga por el homicidio de Gianluca Serorena, cometido con un arma de fuego en la ciudad de Santa Fe. Así fue dispuesto por el juez Martín Torres, a partir de lo solicitado por el fiscal Carlos Lacuadra, en una audiencia realizada en los tribunales de la capital provincial.
Prisión preventiva para un joven acusado por el homicidio de Gianluca Serorena
La cautelar fue ordenada a partir de lo solicitado por el fiscal Carlos Lacuadra en una audiencia que se realizó en los tribunales de la capital provincial. El imputado tiene 19 años y sus iniciales son JSB. El ilícito fue en junio de este año en el barrio Las Flores.
El funcionario del MPA sostuvo que “la medida cautelar privativa de la libertad era la única manera de mitigar los peligros procesales”. En tal sentido, destacó que “la Defensa no propuso medidas alternativas y el magistrado consideró que estaban acreditados los requisitos para hacer lugar a nuestro pedido”.
Discusión y disparos
Lacuadra señaló que “el homicidio fue cometido alrededor de las 21:00 del viernes 5 de junio de este año en inmediaciones de un kiosco ubicado en la esquina de 12 de Infantería y Lamadrid, en el barrio Las Flores”.
El fiscal afirmó que “luego de una discusión, el imputado atacó con un arma de fuego a Serorena, quien estaba en la vía pública junto con otras personas de su entorno”. Según remarcó, “el agresor disparó varias veces hacia la víctima, quien recibió el impacto de un proyectil en el abdomen y, como consecuencia, murió semanas después en el hospital Iturraspe”.
Calilficación penal
“El imputado se mantuvo prófugo hasta principios de este mes, cuando fue detenido en el marco de un allanamiento que se llevó adelante en el barrio Villa Hipódromo”, concluyó el fiscal.
El hombre que quedó en preventiva es investigado como autor del delito de homicidio calificado (por el empleo de arma de fuego).