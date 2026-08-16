Buenos Aires

Dos jóvenes fueron asesinados a tiros en Florencio Varela y un tercero permanece internado

El ataque ocurrió frente a una vivienda del barrio San Francisco. La principal hipótesis que manejan los investigadores apunta a una posible confusión de domicilio: los agresores habrían buscado atacar otra casa, señalada por vecinos como un supuesto punto de venta de drogas. No hay detenidos.