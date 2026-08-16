Dos jóvenes fueron asesinados a tiros y un tercero permanece internado en estado crítico luego de un ataque ocurrido el jueves por la noche en el barrio San Francisco, en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires.
Dos jóvenes fueron asesinados a tiros en Florencio Varela y un tercero permanece internado
El ataque ocurrió frente a una vivienda del barrio San Francisco. La principal hipótesis que manejan los investigadores apunta a una posible confusión de domicilio: los agresores habrían buscado atacar otra casa, señalada por vecinos como un supuesto punto de venta de drogas. No hay detenidos.
La investigación busca determinar quiénes fueron los autores del ataque y cuál fue el motivo. Una de las hipótesis que circula entre los vecinos es que los agresores buscaban atacar otra vivienda de la misma cuadra y que las víctimas fueron alcanzadas por una confusión. Esa versión todavía no fue confirmada por la Justicia.
El episodio ocurrió antes de las 21, en la calle 1325, entre 1344 y 1348. Según la reconstrucción difundida a partir de testimonios y fuentes policiales, tres jóvenes se encontraban frente a la casa de uno de ellos cuando un Volkswagen Suran gris se detuvo en el lugar.
Al menos uno de los ocupantes descendió o se asomó del vehículo y comenzó a disparar contra el grupo. Luego, los atacantes escaparon.
Dos víctimas fatales y un joven internado
Una de las víctimas fue identificada como Ariel Machi, de 28 años. El joven recibió varios impactos de bala, entre ellos en la pierna izquierda y el abdomen. Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar, después de un llamado al 911 que alertaba sobre detonaciones y personas heridas, lo encontraron sin vida.
El segundo fallecido fue Franco Javier Herrera, de 23 años, propietario de la vivienda frente a la cual se produjo el ataque. Había recibido disparos en el abdomen y la espalda.
Tras la balacera, el padre de Herrera trasladó a su hijo en un vehículo particular hasta el Hospital Mi Pueblo. En el mismo traslado fue llevado otro de los jóvenes que había resultado herido. Pese a la atención médica recibida, Herrera murió al día siguiente como consecuencia de las lesiones sufridas durante el ataque.
El tercer integrante del grupo es Sebastián Ortiz, de 25 años. También fue alcanzado por disparos, principalmente en la zona de la espalda y el abdomen. Luego de ser operado, permanecía internado en estado crítico.
La Policía llegó al lugar después de recibir la denuncia por las detonaciones. Para entonces, Herrera y Ortiz ya habían sido trasladados por familiares hacia el centro asistencial, mientras que Machi permanecía en el lugar del ataque.
La causa quedó en manos de la UFIJ N° 6, con participación del Grupo de Trabajo Operativo de las comisarías y conocimiento de la Sub DDI de Florencio Varela. Hasta el momento, no se informaron detenciones.
Los investigadores trabajan para establecer quiénes participaron del ataque, identificar el vehículo utilizado y determinar si efectivamente se trató de una confusión de domicilio o si existía otro motivo detrás de los disparos.
La hipótesis sobre otra vivienda y la reacción de los vecinos
En el barrio comenzó a tomar fuerza la versión de que los tres jóvenes atacados no tendrían relación con la venta de drogas y que los agresores habrían tenido como objetivo otra casa ubicada a pocos metros.
Vecinos de la zona señalaron informalmente a esa vivienda como un supuesto lugar de venta de estupefacientes. Sin embargo, este señalamiento no fue confirmado por la Justicia y tampoco existe, hasta el momento, una imputación oficial contra las personas que viven allí por una actividad vinculada al narcotráfico.
La tensión aumentó durante el sábado, dos días después del doble crimen. Un grupo de vecinos se concentró frente a la vivienda señalada y, con el paso de las horas, algunos de los presentes provocaron un incendio que terminó destruyendo el inmueble.
La propiedad había sido señalada por habitantes de la zona como un supuesto “kiosco narco”, aunque tampoco existe confirmación oficial de que allí funcionara un punto de venta de drogas.
Videos del incendio fueron difundidos posteriormente en redes sociales y efectivos policiales acudieron al lugar para intentar dispersar a las personas que permanecían frente a la vivienda.
Hasta el momento tampoco se informó oficialmente sobre detenidos o personas heridas como consecuencia de ese episodio.
Mientras continúa la investigación por el ataque que terminó con la vida de Machi y Herrera, la principal tarea de los investigadores es reconstruir la secuencia de los hechos y determinar quién ordenó y ejecutó los disparos.
La causa permanece sin detenidos y la hipótesis de que los agresores se equivocaron de vivienda continúa bajo investigación. Las acusaciones de vecinos sobre una presunta actividad vinculada al narcotráfico, por ahora, no fueron acreditadas judicialmente.