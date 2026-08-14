Un violento robo ocurrido en las últimas horas en la zona norte de la ciudad de Santa Fe culminó con la detención de cuatro hombres y el secuestro de una “chuza” (arma blanca de fabricación casera). El procedimiento fue llevado a cabo por efectivos del Comando Radioeléctrico tras un rápido operativo de rastreo realizado por la propia víctima.
Le robaron el celular, los siguió y la policía detuvo a los cuatro asaltantes
Los uniformados no hallaron el teléfono pero sí el arma que utilizaron los delincuentes: una chuza larga y afilada. Todo ocurrió en la zona norte de la ciudad.
El hecho se desencadenó en las inmediaciones del cruce de calle Gorostiaga y Pasaje Galisteo.
En el lugar, personal policial comisionado por la Central de Emergencias 911 se entrevistó con un joven de 28 años.
Según su testimonio, fue interceptado en la vía pública por cuatro sujetos. Uno de los agresores lo amenazó con un arma blanca rudimentaria para exigirle la entrega de sus pertenencias. Así, los delincuentes se llevaron su teléfono y se dieron a la fuga.
Lejos de perderles el rastro, la víctima optó por seguir a los asaltantes a una distancia prudencial. De esta manera, logró observar el momento exacto en que la banda ingresaba a un inmueble de las inmediaciones para ocultarse.
Con la información recabada, las fuerzas de seguridad se dirigieron a la vivienda señalada, en Pasaje Galisteo al 6100.
Arrestados
Tras obtener la autorización formal de la propietaria para concretar una requisa domiciliaria voluntaria, los efectivos inspeccionaron la finca.
Si bien no se logró recuperar el teléfono sustraído, el registro arrojó el hallazgo y secuestro de un arma blanca artesanal de aproximadamente 40 centímetros de longitud.
Ante el hallazgo y los señalamientos, el personal policial procedió a la aprehensión de los cuatro sospechosos, de 19, 26, 28 y 29 años.
Todos fueron trasladados a la sede de la Comisaría 3ª, donde quedaron alojados a disposición del Ministerio Público de la Acusación mientras se avanza en la investigación del caso.