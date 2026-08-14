Santa Fe

El papá de Luciano Nicola pidió leyes más severas para quienes actúan irresponsablemente al volante

Su hijo murió al ser embestido por un auto en Colastiné Sur, sobre la ruta nacional 168, durante la madrugada de Navidad del año 2020. La Justicia dejó firme la condena contra el conductor, que no frenó para brindar auxilio a la víctima y escapó de la escena.