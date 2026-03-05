#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
Ante la Cámara de Apelaciones

Caso Nicola: buscan anular la condena al conductor que mató al joven la Navidad de 2020

La defensa espera que revoquen la sentencia a 3 años de prisión por el homicidio culposo de Luciano Nicola, mientras la querella insiste en la legitimidad del proceso. Los padres de la víctima de 19 años volvieron a reclamar Justicia.

Sánchez junto al defensor Montegrosso. Foto: Flavio RainaSánchez junto al defensor Montegrosso. Foto: Flavio Raina
Seguinos en
Por: 

Este jueves, el caso que conmocionó a la ciudad de Santa Fe en la Navidad de 2020 llegó nuevamente ante la Cámara de Apelaciones. Esta vez, se discutió la apelación de la condena a Francisco Mario Sánchez por el homicidio de Luciano Nicola.

En la audiencia, presidida por el camarista Alejandro Tizón, se discutió la sentencia del juez Lisandro Aguirre, que halló a Sánchez responsable del “homicidio culposo agravado” del joven de 19 años, atropellado en la Ruta Nacional 168 la mañana del 25 de diciembre de 2020.

El defensor Martín Montegrosso busca revertir el fallo que impuso a su cliente una pena de 3 años de prisión en suspenso y 6 de inhabilitación para conducir, cuestionando tanto la legalidad de la acusación privada como la valoración de las pruebas de cargo.

apelación condena Sanchez homicidio Luciano Nicola. Foto: Flavio RainaLos padres de Luciano participaron de la audiencia. Foto: Flavio Raina

El caso Nicola marcó jurisprudencia a nivel local, ya que llegó a juicio mediante una querella privada, luego de que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) decidiera archivar la investigación. La familia de Luciano impulsó la causa junto a los abogados Juan José Patiño, Martín Scurato y Sergio Fabbro.

Durante el debate oral y público, los acusadores lograron probar que Sánchez conducía bajo los efectos del alcohol y a una velocidad que no era la apropiada para las circunstancias del momento.

Autopuesta en peligro

La defensa de Sánchez centró su estrategia en cuestionar la constitucionalidad del rol de la querella cuando el Estado, a través de sus fiscales, decide no acusar. Según el abogado defensor, el derecho penal debe ser exclusivamente público y la participación de un acusador privado en estas condiciones es "contraria a todos los preceptos constitucionales".

Asimismo, la defensa insistió en la teoría de la "autopuesta en peligro" por parte de Nicola, quien caminaba por la ruta tras la desarticulación de una fiesta clandestina. "Hay una autopuesta en peligro de la víctima que no puede ser achacada al imputado, toda vez que no hubo posibilidad de prever este peligro", sostuvo Montegrosso ante el juez de cámara.

camarista juez Alejandro Tizón. Foto: Flavio RainaEl Dr. Tizón podría confirmar o revocar la condena. Foto: Flavio Raina

El abogado también volvió a cuestionar la validez del test de alcoholemia realizado a Sánchez, que arrojó 1,5 g/l, alegando la falta de un acta de extracción formal y la ruptura de la cadena de custodia.

Un “asesino al volante”

Desde la otra vereda, el Dr. Patiño rechazó de plano cada agravio. Explicó que la legitimidad de la querella privada está amparada por el Código Procesal santafesino y por el "principio constitucional de acceso a la justicia".

Para la querella, no hay dudas de la responsabilidad del condenado: "El señor Sánchez violó más de una norma de tránsito. La conducción no fue cuidadosa de acuerdo a la circunstancia del lugar, no tuvo dominio del vehículo, no frenó, no esquivó".

Patiño recordó que, al momento del hecho, había cientos de jóvenes caminando a la vera de la ruta, lo que exigía una "velocidad precautoria" que el condenado ignoró al circular a un promedio de 100 km/h mientras estaba alcoholizado.

luciano nicola homicidio culposoLuciano tenía 19 años cuando fue asesinado.

El momento más sensible fue la declaración de los padres de Luciano, quienes cuestionaron la falta de humanidad del acusado: "Si tuvo tanta velocidad para irse del lugar, ¿cómo no paró?".

“Esto le puede pasar a cualquiera, al hijo de cualquiera”, insistió el padre de la víctima, “como familia quedamos totalmente destruidos, no sólo murió mi hijo de 19 años”.

Luego, la madre de Luciano dijo que su hijo fue una “víctima inocente de un asesino al volante, un ebrio”, y concluyó: “Me hablan de la justicia divina pero, señor juez, yo quiero que haya Justicia en la Tierra”.

Ahora, la Alzada deberá resolver si confirma la sentencia de primera instancia o da lugar a los reclamos de la defensa.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Judiciales
Choques en Santa Fe
Cámara de Apelaciones de Santa Fe

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro