Ante la Cámara de Apelaciones

Caso Nicola: buscan anular la condena al conductor que mató al joven la Navidad de 2020

La defensa espera que revoquen la sentencia a 3 años de prisión por el homicidio culposo de Luciano Nicola, mientras la querella insiste en la legitimidad del proceso. Los padres de la víctima de 19 años volvieron a reclamar Justicia.