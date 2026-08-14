El hombre que fue encontrado herido de bala después de una violenta entradera en la casa de un jefe de la Policía de Santa Fe quedó en prisión preventiva. Se trata de Maximiliano Marcelo Valdez, quien permanece internado en el Hospital José María Cullen, donde fue operado como consecuencia de la herida que recibió durante la fuga.
Prisión preventiva para el único detenido por la entradera a la casa de un jefe policial
El acusado permanece internado en el Cullen, donde fue operado tras recibir un disparo durante la huida. La secuencia del ingreso, el enfrentamiento y la fuga quedó registrada por cámaras de seguridad. La Fiscalía sostiene que actuó junto a otros cinco hombres que todavía no fueron identificados.
Valdez participó este viernes por videoconferencia de la audiencia imputativa y de prisión preventiva realizada en la Sala 2 del subsuelo de los tribunales santafesinos. El juez penal Martín Torres hizo lugar al pedido del fiscal Marcelo Nessier y dispuso que continúe privado de su libertad mientras avanza la investigación.
El acusado es, hasta el momento, el único integrante del grupo que pudo ser identificado y detenido. La Fiscalía sostiene que aquella madrugada actuó junto con al menos otros cinco hombres, que llegaron en dos motocicletas y lograron escapar después de que el propietario de la vivienda, un jefe policial, utilizara su arma reglamentaria para repeler el ingreso.
Registro de cámaras
El hecho ocurrió alrededor de la 1.30 del miércoles 5 de agosto, en una vivienda ubicada en calle Moreno al 3600, en barrio Alfonso. Según la imputación, Valdez y los demás integrantes del grupo arribaron al lugar en dos motos y forzaron el portón de ingreso utilizando una barreta de hierro.
Una vez dentro del garaje, rompieron a patadas una puerta de madera que separa ese sector del resto de la vivienda e ingresaron armados. Allí fueron sorprendidos por el propietario, quien tomó su arma reglamentaria y efectuó varios disparos para impedir que avanzaran.
La investigación incorporó imágenes de cámaras de seguridad privadas y del Área de Monitoreo de la Central 911 del Ministerio de Seguridad.
En esos registros, según se expuso durante la audiencia, puede observarse tanto el arribo de los delincuentes como la posterior salida en estampida de la vivienda. También quedó registrada la reacción del policía, que efectuó disparos mientras los intrusos escapaban.
Uno de los proyectiles alcanzó a Valdez, aunque eso no impidió que continuara la huida junto con el resto del grupo.
Lo encontraron a 900 metros
Los llamados al 911 generaron un rápido despliegue de móviles del Comando Radioeléctrico y del Grupo de Operaciones Especiales (GOE). En ese marco, los agentes localizaron a un hombre herido en inmediaciones de Moreno y Pasaje Mitre, a unos 900 metros de la vivienda atacada.
Valdez estaba tendido junto a una motocicleta Honda Wave 110 centímetros cúbicos, de color blanco, en la que presuntamente escapaba. Presentaba una herida de arma de fuego en la zona de la pelvis y la pierna izquierda, por lo que fue trasladado al Cullen, donde quedó internado en calidad de detenido y posteriormente fue intervenido quirúrgicamente.
En paralelo, los investigadores relevaron la vivienda y otros puntos vinculados con el procedimiento. En el lugar fueron secuestradas vainas servidas calibre 9 milímetros, un arma de fuego con su cargador, la barreta que habría sido utilizada para violentar el ingreso y otros elementos destinados a peritajes.
También se realizaron diligencias sobre la motocicleta y la vestimenta del sospechoso, además de la recopilación y análisis de las imágenes obtenidas de los sistemas de videovigilancia.
La imputación
Nessier atribuyó a Valdez la calidad de coautor de robo doblemente calificado, por ser cometido en poblado y en banda y mediante el empleo de un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse por acreditada, en grado de tentativa.
Al momento de discutir la prisión preventiva, el abogado defensor Francisco García Rossi se allanó al pedido de la Fiscalía. Además, anticipó que la estrategia de la defensa apunta a resolver el conflicto mediante un procedimiento abreviado.
Por ahora, la investigación continúa orientada a identificar al resto de los integrantes del grupo que participó de la entradera. Las imágenes obtenidas y las distintas medidas de investigación ordenadas por la Fiscalía serán determinantes para establecer la identidad de quienes acompañaron a Valdez durante el ingreso a la vivienda y lograron escapar.