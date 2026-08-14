Tribunales de Santa Fe

Prisión preventiva para el único detenido por la entradera a la casa de un jefe policial

El acusado permanece internado en el Cullen, donde fue operado tras recibir un disparo durante la huida. La secuencia del ingreso, el enfrentamiento y la fuga quedó registrada por cámaras de seguridad. La Fiscalía sostiene que actuó junto a otros cinco hombres que todavía no fueron identificados.