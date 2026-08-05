Santa Fe

Violento asalto en la casa de un jefe policial: un supuesto delincuente fue herido de bala

Un grupo de hombres armados irrumpió durante la madrugada en una vivienda ubicada en Moreno 3600. El propietario se enfrentó con los intrusos, efectuó varios disparos y uno de los presuntos delincuentes fue hallado herido a pocas cuadras. La Fiscalía ordenó la aprehensión del funcionario policial mientras avanza la investigación.