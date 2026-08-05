El cuerpo de una mujer fue encontrado semienterrado dentro de una bolsa negra en un camino rural del partido bonaerense de Mar Chiquita. El hallazgo fue realizado por un hombre que caminaba con sus perros por la zona y ahora la Justicia investiga las circunstancias de la muerte.
Mar Chiquita: paseaba con sus perros y halló el cuerpo de una mujer en una bolsa
El cuerpo fue encontrado en una zona rural cercana a Vivoratá y los investigadores lograron identificar a la víctima mientras avanzan las pericias para determinar qué ocurrió.
El hecho ocurrió sobre el camino Chara Huinca, paralelo a la Autovía 2, a unos 3,5 kilómetros al sudoeste de Vivoratá, localidad ubicada a unos 40 kilómetros de Mar del Plata.
El hallazgo en una zona rural
Según reconstruyeron los investigadores, fueron los ladridos de los perros los que alertaron al hombre que recorría el lugar.
Al acercarse observó una bolsa negra, similar a las utilizadas para residuos, parcialmente enterrada junto a una zanja y cerca del acceso al Parque Eólico. En su interior se encontraba el cadáver.
Debido a que el cuerpo estaba en un sector anegado por las lluvias, fue necesaria la intervención de los Bomberos para retirarlo. Posteriormente, personal de la Policía Científica realizó las primeras pericias en la escena.
El fiscal de la Ayudantía Fiscal de Mar Chiquita, Ramiro Anchou, precisó que el procedimiento se desarrolló en un camino ubicado detrás de las vías del ferrocarril, en las inmediaciones de la calle Angosta y de la planta de energía de la empresa Abengoa.
Cómo lograron identificar a la víctima
Uno de los principales obstáculos para la investigación fue el avanzado estado de descomposición del cuerpo, que impedía determinar su identidad y establecer con precisión las circunstancias de la muerte.
Ante esa situación, los peritos preservaron tres dedos de una de las manos para obtener huellas dactilares e incorporarlas al sistema AFIS, la base de datos utilizada para la identificación de personas.
A partir de ese procedimiento se logró establecer la presunta identidad de la víctima. Según publicó el diario La Capital, los investigadores decidieron mantener en reserva su apellido para no entorpecer la causa.
Solo trascendió que se llamaba Yésica, tenía alrededor de 40 años, era trabajadora sexual, estaba en situación de calle y no tenía domicilio fijo.
La investigación continúa
Los peritos determinaron que el cuerpo no presentaba mutilaciones. No obstante, la causa continúa caratulada provisoriamente como "averiguación de causales de muerte", ya que todavía no existen pruebas concluyentes sobre cómo ocurrió el fallecimiento.
Pese a ello, las características del hallazgo mantienen abierta la hipótesis de un posible homicidio.
Entre las medidas ordenadas por la fiscalía, la Policía Científica continuará realizando estudios para precisar la data de muerte, estimada inicialmente en unos 15 días, y establecer la causa del deceso.