Ciberseguridad

Estafa virtual: advierten sobre un fraude que usa la imagen del Banco Central

El Banco Central alertó por una modalidad de engaño que suplanta su identidad mediante llamadas, mensajes y publicaciones falsas para obtener información personal y acceder a cuentas bancarias. Qué señales permiten detectar el fraude y cómo actuar para proteger los ahorros.