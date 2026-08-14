Un hombre de 43 años fue atacado durante la noche del jueves cuando regresaba a su domicilio en bicicleta. El hecho ocurrió alrededor de las 22 en inmediaciones de French y las vías, en el norte de la ciudad de Santa Fe. La víctima, identificada como H. L., circulaba con su rodado cuando, al llegar al cruce ferroviario, fue interceptada por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta.
Lo asaltaron y le pegaron con un fierro en la cabeza; terminó en el hospital
Un hombre de 43 años fue atacado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta. El episodio ocurrió durante la noche del jueves en French y las vías. La víctima recibió un fuerte golpe en la zona de la ceja izquierda y, tras llegar hasta su domicilio, cayó de la bicicleta. Fue trasladado al Hospital Iturraspe.
Según relató posteriormente ante los agentes, uno de los sujetos se aproximó y le asestó un golpe en la zona de la ceja izquierda con un elemento que sería un fierro.
Tras el ataque, los agresores se alejaron del lugar. Hasta el momento no habían sido identificados y tampoco se precisó si lograron apoderarse de alguna pertenencia de la víctima.
Cayó al llegar a su domicilio
El hombre logró continuar su marcha hasta llegar a su vivienda, ubicada en inmediaciones de Hernandarias al 5700. Fue allí donde, producto de la situación y las lesiones sufridas, terminó cayendo de la bicicleta.
Personal del Comando Radioeléctrico, que intervino a partir de la denuncia, se trasladó hasta el domicilio y entrevistó al hombre, quien brindó detalles sobre lo ocurrido.
Ante la lesión que presentaba en el rostro, se solicitó la presencia de una unidad sanitaria. Minutos después arribó un móvil y su personal procedió al traslado del herido hasta el Hospital Iturraspe para recibir atención médica.
La investigación quedó encuadrada inicialmente como una tentativa de robo. Los investigadores procuraban establecer la identidad de los dos atacantes y reconstruir con precisión la mecánica del hecho ocurrido en la zona de las vías.
Investigación en curso
El episodio se suma a una modalidad de abordaje que suele generar preocupación entre quienes circulan por sectores con escasa iluminación o movimiento durante la noche: el ataque sorpresivo a personas que se desplazan en bicicleta o motocicleta.
En este caso, la víctima aseguró que los agresores se movilizaban en una motocicleta y que uno de ellos fue quien descendió o se aproximó para golpearlo con el objeto contundente.
Por el momento no trascendieron mayores detalles sobre las características físicas de los sospechosos ni del vehículo utilizado. La pesquisa apunta ahora a reunir elementos que permitan identificarlos.