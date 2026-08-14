Inseguridad en Santa Fe

Lo asaltaron y le pegaron con un fierro en la cabeza; terminó en el hospital

Un hombre de 43 años fue atacado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta. El episodio ocurrió durante la noche del jueves en French y las vías. La víctima recibió un fuerte golpe en la zona de la ceja izquierda y, tras llegar hasta su domicilio, cayó de la bicicleta. Fue trasladado al Hospital Iturraspe.