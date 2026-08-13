La Policia de Investigaciones (PDI) detuvo en la tarde de este jueves 13 de agosto a un joven de 24 años, por el travesticidio de Gabriela Denisse Banach, asesinada en un departamento de barrio República de la Sexta.
Barrio República de la Sexta
Detuvieron a un joven por el travesticidio en Rosario
Fue arrestado en la tarde de este jueves 13 en una vivienda ubicada a metros del parque Independencia.
Ocurrió frente al Parque Independencia.
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El arresto se llevó a cabo en inmediaciones de Moreno al 1900. El joven, identificado como Juan Gabriel A., está sospechado de haber sido el autor material del asesinato de Banach, cuyo cuerpo fue hallado en la noche del martes 11 en Cerrito al 600.
La investigación contó con el aporte del sistema Lince, plataforma del Gobierno de Santa Fe que utiliza inteligencia artificial para el análisis de imágenes.
El operativo lo realizó personal de la Agencia de Investigación sobre trata de personas y violencia de género de la PDI.
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