En la noche del martes 11 de agosto, personal policial encontró el cuerpo sin vida de una mujer trans, de 47 años, tirado en el piso de un departamento ubicado en barrio República de la Sexta, en el macrocentro de Rosario. Tenía heridas cortantes en las piernas, hematomas en el rostro y escoriaciones en las rodillas.
Rosario: Investigan la muerte de una mujer en un departamento del macrocentro
El cuerpo estaba tirado en el piso, con heridas cortantes en las piernas y hematomas en el rostro. Personal policial informó que se trataba de una persona trans, de 47 años.
El hallazgo se dio poco antes de las 23 en un edificio ubicado en calle Cerrito al 600. Hasta ese lugar llegó personal policial, luego de recibir un llamado al 911 de un vecino del edificio de enfrente. Al llegar, el joven explicó que desde su balcón podía ver un cuerpo tendido en el piso, que estaba así desde hacía varias horas.
Ante esto, los uniformados fueron hasta el lugar y luego de ingresar, constataron que la persona tendida en el piso estaba sin signos vitales, por lo que pidieron una ambulancia.
Personal del Sies llegó un rato más tarde y confirmó el deceso de la víctima, que fue identificada como Gabriela Denisse B., de 47 años, una persona trans, que –según datos del encargado del edificio– habitaba con otra persona, de quien no poseía datos.
El fiscal Rodrigo Urritocochea, de la unidad especializada en violencias altamente lesivas, dispuso que se preserve el lugar del hecho, que se convoque al gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI), y que se haga un relevamiento de cámaras de seguridad existentes en la zona y se entreviste a vecinos. Además, solicitó que el cuerpo sea trasladado al Instituto Médico Legal (IML) para ser sometido a autopsia.