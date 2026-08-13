Juicio oral

Un cardiólogo dijo que Maradona debió haber sido medicado de por vida tras el episodio de Punta del Este

Se trata del médico Gustavo Di Niro, jefe del área de Cardiología del Hospital Central Municipal de San Isidro, doctor Melchor Ángel Posse. El caso se encuentra caratulado como homicidio simple con dolo eventual, un delito cuya pena en expectativa va de ocho a 25 años de prisión, según el Código Penal.