El médico legista Carlos Mauricio Cassinelli volvió a declarar este martes en el segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, consignó que la actuación de los enfermeros fue "insuficiente" y remarcó que fue "inadecuado" el retiro de los acompañantes terapéuticos.
Caso Maradona: un médico legista calificó de “insuficiente” la función de los enfermeros
Carlos Mauricio Cassinelli remarcó que fue “inadecuado” el retiro de los acompañantes terapéuticos.
El testimonio del forense, uno de los profesionales que realizó la autopsia del célebre futbolista en la morgue de San Fernando, se refirió a la Junta Médica Interdisciplinaria efectuada en 2021, meses después del deceso, y sostuvo que el paciente agonizó durante varias horas, aunque no pudo precisar el tiempo exacto: el análisis determinó unas 12 horas.
Resultados de la autopsia de Maradona
Fuentes del caso informaron que Cassinelli ratificó que el resultado de la necropsia fue una insuficiencia cardíaca congestiva con un edema agudo de pulmón y una miocardiopatía dilatada.
En este sentido, el especialista que protagonizó cruces con el abogado Francisco Oneto, uno de los defensores del neurocirujano y ex médico de cabecera, Leopoldo Luque, resaltó que la psiquiatra Agustina Cosachov era una de las profesionales tratantes.
"No se refirió a la cuestión psiquiátrica porque no era especialista y tampoco habló de la cardiológica por los mismos motivos", indicaron los voceros de la investigación.
Además, calificó de "insuficiente" el rol de los enfermeros Ricardo Omar Almirón y Dahiana Gisela Madrid -afrontará un debate por jurados populares cuando finalice el proceso principal- y consideró que el retiro de los acompañantes terapéuticos no fue correcto, al tiempo que explicó que Diego presentaba enfermedades preexistentes, tales como una cirrosis hepática.
Evaluación del equipo médico tratante
"Se puede inferir de la documental que fuera analizada por esta Junta Médica Interdisciplinaria, que el equipo médico tratante se representó cabal y acabadamente la posibilidad del resultado fatal respecto del paciente, siendo absolutamente indiferentes a esa cuestión, no modificando sus conductas y plan médico/asistencial trazado manteniendo las omisiones perjudiciales procedentemente apuntadas, abandonando “a su suerte” el estado de salud del paciente", sostiene uno de los puntos más sobresalientes de la Junta Médica Interdisciplinaria.
En las próximas audiencias habrá más testimonios de especialistas que intervinieron en el análisis, un tema de relevancia para las querellas, los fiscales y las defensas.