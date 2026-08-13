Un cardiólogo declarará este jueves en el segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona y aportará detalles sobre el trabajo realizado por la Junta Médica Interdisciplinaria en 2021.
Juicio por la muerte de Maradona: un cardiólogo hablará sobre sus últimas horas
El especialista Gustavo Di Niro declarará ante los jueces y expondrá las conclusiones de la Junta Médica Interdisciplinaria sobre el estado de salud del exfutbolista.
Se trata de Gustavo Di Niro, jefe del área de Cardiología del Hospital Central Municipal de San Isidro Doctor Melchor Ángel Posse y miembro del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA).
La declaración se dará en el marco de la causa que investiga las circunstancias que rodearon la muerte del reconocido futbolista, ocurrida el 25 de noviembre de 2020.
Junta Médica Interdisciplinaria
El análisis fue solicitado por los fiscales adjuntos del Departamento Judicial de San Isidro, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, junto con la fiscal de la UFI Descentralizada de Benavídez, Laura Capra.
Entre las conclusiones, la junta determinó que el corazón de Maradona presentaba un tamaño superior al normal. Además, confirmó los resultados de la autopsia realizada en la Morgue de San Fernando.
Según ese estudio, la causa de muerte estuvo relacionada con una insuficiencia cardíaca congestiva acompañada de edema agudo de pulmón y miocardiopatía dilatada.
Las horas previas a la muerte
Otro de los puntos incluidos en el informe señala que Maradona habría agonizado durante unas 12 horas, desde las 00:30 del 25 de noviembre de 2020.
La junta también sostuvo que durante ese período el paciente no habría recibido controles por parte de los enfermeros. Este aspecto fue uno de los cuestionamientos planteados por las defensas durante el proceso judicial.
Los especialistas también analizaron el estado de salud y las capacidades del exfutbolista durante su tratamiento. De acuerdo con las conclusiones del informe, “al menos desde la internación en la Clínica Ipensa, no se encontraba en pleno uso de sus facultades mentales, ni en condiciones de tomar decisiones sobre su salud”.
El cuestionamiento al equipo médico
La Junta Médica Interdisciplinaria calificó de “inadecuado, deficiente y temerario” el desempeño del equipo médico que atendió a Maradona.
En el documento, los especialistas también señalaron que, a partir de la documentación analizada, se podía inferir que el equipo tratante había contemplado la posibilidad de un desenlace fatal.
Según la junta, pese a esa posibilidad, no se habrían modificado las conductas ni el plan médico y asistencial establecido, mientras continuaban las omisiones que el informe consideró perjudiciales para el paciente.
Quiénes ya declararon en el juicio
La causa está caratulada como homicidio simple con dolo eventual, un delito que contempla una pena de entre ocho y 25 años de prisión, de acuerdo con el Código Penal.
Hasta el momento, ya comparecieron ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, en los Tribunales de San Isidro, el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini, el enfermero Ricardo Omar Almirón, el coordinador de enfermería Mariano Perroni y el médico Pedro Di Spagna.