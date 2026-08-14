#HOY:

Javier Milei
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
En Belgrano

Qué contaron los testigos sobre el episodio de violencia denunciado contra Facundo Moyano

Dos empleados de seguridad y un vecino del edificio donde vive el ex diputado dieron su testimonio ante la Fiscalía porteña por el hecho ocurrido el 4 de agosto.

Dos empleados de seguridad y un vecino declararon en el caso Facundo Moyano.Dos empleados de seguridad y un vecino declararon en el caso Facundo Moyano.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Dos trabajadores de seguridad y un vecino de Facundo Moyano prestaron declaración este jueves ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.° 3 de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la investigación que tiene imputado al exdiputado por presuntas lesiones y una supuesta privación ilegítima de la libertad de su pareja, Candela Ariza.

Los testigos fueron Juan Ramón Pavón y Diego Nahuel Astrada, ambos empleados de seguridad del edificio ViewPoint, una torre de alta gama situada sobre la avenida del Libertador al 5400, en el barrio porteño de Belgrano. En ese inmueble ocurrieron los hechos investigados el martes 4 de agosto.

Mirá tambiénQuiénes son los 14 testigos citados por la Fiscalía en el caso de Facundo Moyano

También declaró Nélson David Maza, vecino del edificio que durante la madrugada de ese mismo día se comunicó con el 911.

Qué dijeron desde la investigación

“Ya declararon los tres testigos que estaban citados y ya culminaron las testimoniales del día”, señalaron voceros de la investigación ante una consulta periodística.

La ronda de declaraciones continuará durante los próximos días con la participación de policías, profesionales de la salud y personas del entorno de la joven.

La imagen de Moyano detenido.La imagen de Moyano detenido tras el confuso episodio.

Quiénes declararán el martes

Para el martes 18 fueron convocados el inspector Matías Ríos, integrante de la Policía de la Ciudad; Estefanía Verón, la agente que acompañó a Ariza durante su traslado al Hospital Pirovano; y Silvana Salerno, integrante de la Brigada de Género de la Policía de la Ciudad.

Salerno fue quien entrevistó a la víctima mientras permanecía internada.

Declaraciones previstas para el miércoles

El miércoles 19 será el turno de Rocío Mariel Averanga, médica del SAME que asistió a la joven en el lugar donde ocurrieron los hechos.

También deberá presentarse Karina Pinto, médica legista de la División Medicina Legal de la Policía de la Ciudad, quien realizó el informe correspondiente al imputado durante su detención.

Moyano quedó involucrado en un procedimiento que generó repercusión.Moyano quedó involucrado en un procedimiento que generó repercusión.

Más testimonios el jueves

La investigación continuará el jueves 20 con las declaraciones de Lucrecia María Guinle, médica del Hospital Pirovano que atendió a la joven, y Miriam Josefina García, empleada doméstica del imputado, quien llegó al lugar poco después de lo ocurrido.

Ese mismo día también está citada Sol Estrada Hildebrandt, amiga de Ariza y considerada testigo de contexto. Según trascendió, acompañó a la joven durante su internación y también al momento de recibir el alta médica.

Las últimas citaciones de agosto

El cronograma de testimoniales continuará el lunes 31 de agosto, cuando deberán presentarse Miriam Puntonet y Victoria Arizaga, madre y hermana de la víctima, respectivamente.

La serie de declaraciones forma parte de las medidas previstas en la investigación sobre el episodio ocurrido el 4 de agosto en el edificio ViewPoint, por el que Moyano permanece imputado por presuntas lesiones y una supuesta privación ilegítima de la libertad.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Buenos Aires
Facundo Moyano
Judiciales
Violencia de Género

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro