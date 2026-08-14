Dos trabajadores de seguridad y un vecino de Facundo Moyano prestaron declaración este jueves ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.° 3 de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la investigación que tiene imputado al exdiputado por presuntas lesiones y una supuesta privación ilegítima de la libertad de su pareja, Candela Ariza.
Qué contaron los testigos sobre el episodio de violencia denunciado contra Facundo Moyano
Dos empleados de seguridad y un vecino del edificio donde vive el ex diputado dieron su testimonio ante la Fiscalía porteña por el hecho ocurrido el 4 de agosto.
Los testigos fueron Juan Ramón Pavón y Diego Nahuel Astrada, ambos empleados de seguridad del edificio ViewPoint, una torre de alta gama situada sobre la avenida del Libertador al 5400, en el barrio porteño de Belgrano. En ese inmueble ocurrieron los hechos investigados el martes 4 de agosto.
También declaró Nélson David Maza, vecino del edificio que durante la madrugada de ese mismo día se comunicó con el 911.
Qué dijeron desde la investigación
“Ya declararon los tres testigos que estaban citados y ya culminaron las testimoniales del día”, señalaron voceros de la investigación ante una consulta periodística.
La ronda de declaraciones continuará durante los próximos días con la participación de policías, profesionales de la salud y personas del entorno de la joven.
Quiénes declararán el martes
Para el martes 18 fueron convocados el inspector Matías Ríos, integrante de la Policía de la Ciudad; Estefanía Verón, la agente que acompañó a Ariza durante su traslado al Hospital Pirovano; y Silvana Salerno, integrante de la Brigada de Género de la Policía de la Ciudad.
Salerno fue quien entrevistó a la víctima mientras permanecía internada.
Declaraciones previstas para el miércoles
El miércoles 19 será el turno de Rocío Mariel Averanga, médica del SAME que asistió a la joven en el lugar donde ocurrieron los hechos.
También deberá presentarse Karina Pinto, médica legista de la División Medicina Legal de la Policía de la Ciudad, quien realizó el informe correspondiente al imputado durante su detención.
Más testimonios el jueves
La investigación continuará el jueves 20 con las declaraciones de Lucrecia María Guinle, médica del Hospital Pirovano que atendió a la joven, y Miriam Josefina García, empleada doméstica del imputado, quien llegó al lugar poco después de lo ocurrido.
Ese mismo día también está citada Sol Estrada Hildebrandt, amiga de Ariza y considerada testigo de contexto. Según trascendió, acompañó a la joven durante su internación y también al momento de recibir el alta médica.
Las últimas citaciones de agosto
El cronograma de testimoniales continuará el lunes 31 de agosto, cuando deberán presentarse Miriam Puntonet y Victoria Arizaga, madre y hermana de la víctima, respectivamente.
La serie de declaraciones forma parte de las medidas previstas en la investigación sobre el episodio ocurrido el 4 de agosto en el edificio ViewPoint, por el que Moyano permanece imputado por presuntas lesiones y una supuesta privación ilegítima de la libertad.