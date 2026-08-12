Candela Arizaga, la joven influencer que se encuentra envuelta en el escándalo con su pareja Facundo Moyano, volvió a utilizar sus redes sociales y en el nuevo posteo subió una foto de cuando era chica con la frase “no son pa’ siempre”.
El misterioso posteo de Candela Arizaga tras el episodio con Facundo Moyano
Continúa la polémica a una semana del caso, luego de que el ex diputado haya hablado en diversos programas de televisión.
Mientras continúa la polémica a una semana del caso, luego de que el exdiputado haya hablado en diversos programas de televisión, Arizaga decidió volver a mostrarse en redes sociales.
En una historia de Instagram, la influencer publicó una foto de chica y sumó la frase: “Los malos tiempos no son pa’ siempre”, lo que llamó la atención de sus seguidores.
Detalles del caso judicial en curso
Hasta el momento se sabe que la causa por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad continúan tramitándose, mientras que las medidas restrictivas contra Moyano también siguen vigentes.
Entre las declaraciones más controversiales que dijo el sindicalista es que la joven sufrió un paro cardíaco; que le realizó RCP con una mano, mientras que con la otra grababa con su celular; y que luego Arizaga tuvo un brote y corrió.
Moyano niega problemas de adicción
“No consumo, no soy adicto ni nunca tuve problemas de adicción”. También explicó que rechazó someterse a análisis de sangre y orina porque esa decisión se lo “sugirieron” sus abogados.
El dirigente también cuestionó la actuación de la Justicia por su detención y sostuvo que no existían elementos suficientes para acusarlo, además de afirmar que su condición de figura pública pudo influir en la decisión: “Yo soy consciente de que estuve detenido también porque soy Facundo Moyano”.