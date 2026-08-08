La fiscalía decidió rechazar el pedido de la defensa de Facundo Moyano para dejar sin efecto las medidas restrictivas que pesan sobre el exdiputado, quien continúa imputado por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género contra su pareja, Candela Arizaga.
La Justicia le dijo que no a Facundo Moyano: qué restricciones deberá mantener
El exdiputado continuará alcanzado por una prohibición de acercamiento de 300 metros y por la imposibilidad de establecer contacto con Candela Arizaga mientras avanza la causa.
De esta manera, el Ministerio Público Fiscal resolvió mantener la prohibición de acercamiento a menos de 300 metros y la restricción de cualquier tipo de contacto entre Moyano y Arizaga mientras avanza la investigación.
La decisión de la fiscalía
Las medidas continuarán vigentes pese al planteo realizado por la defensa del exdiputado.
La decisión se tomó luego de que Arizaga prestara declaración ante la Justicia y negara haber sufrido situaciones de violencia por parte de Moyano. La joven también había manifestado públicamente su intención de que se levantaran las restricciones para poder retomar el vínculo con su pareja.
El pedido de la defensa
El abogado Miguel Molina había solicitado el cese de las medidas después de la declaración de Arizaga, de 23 años.
Según el letrado, la joven declaró en dos oportunidades dentro del expediente que el vínculo con Moyano había sido "cordial y respetuoso" y que no había atravesado situaciones de violencia verbal o física por parte del exdiputado.
Molina también señaló que Arizaga describió la relación como un noviazgo, algo que, según indicó, habría sido ratificado por Moyano durante su declaración ante la fiscalía.
La situación de Arizaga
El abogado sostuvo además que las declaraciones de la joven fueron realizadas en un estado de comprensión y conciencia, con una actitud que calificó como "colaborativa y tranquila". Esa apreciación surge, según indicó, de lo consignado por los efectores de salud cuando Arizaga concurrió al Hospital Pirovano.
En ese contexto, Molina afirmó que la modelo había expresado que no quería continuar con las restricciones contra Moyano y que su intención era retomar la relación.
El defensor había planteado que, aunque podía ser prematuro disponer el archivo de la causa ante la presunta inexistencia de un hecho típico, correspondía revisar las medidas cautelares adoptadas.
Las restricciones continúan
Finalmente, la fiscalía resolvió mantener las medidas vigentes mientras continúa el trámite de la causa. Moyano permanece imputado y la investigación judicial seguirá adelante con las restricciones de acercamiento y contacto establecidas.