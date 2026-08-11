Facundo Moyano volvió a referirse públicamente al episodio que protagonizó la semana pasada y que terminó con su detención, luego de que su pareja, Candela Arizaga, lo denunciara por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género.
Facundo Moyano negó consumir drogas y aseguró que su novia sufrió un paro cardíaco
El exdiputado y dirigente sindical habló sobre el episodio que derivó en su detención y en una denuncia por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad. Sostuvo que asistió a Candela Arizaga luego de que, según su versión, sufriera un paro cardíaco y cuestionó el procedimiento judicial.
El exdiputado nacional rechazó las acusaciones y dio su propia versión de lo ocurrido dentro del departamento que ambos compartían en un edificio ubicado sobre avenida Del Libertador al 5400, en el barrio porteño de Belgrano.
En declaraciones televisivas, Moyano negó además haber consumido drogas y aseguró que durante el episodio fue Arizaga quien sufrió un paro cardíaco. Según relató, ante esa situación se comunicó con el encargado del edificio y le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).
La versión de Moyano sobre lo ocurrido dentro del departamento
Moyano sostuvo que la primera comunicación con el 911 se produjo cuando ambos todavía se encontraban dentro del departamento y no después de que Arizaga abandonara el edificio, como se había interpretado inicialmente.
De acuerdo con su relato, el llamado se realizó a las 5.03 y se produjo después de que su pareja atravesara un episodio que, según afirmó, fue un paro cardíaco. El dirigente aseguró que posteriormente contactó al portero para solicitar asistencia y sostuvo que él mismo realizó maniobras de RCP.
Moyano también afirmó que Arizaga no recuerda lo sucedido durante ese momento porque, según su explicación, se encontraba inconsciente. En ese sentido, dijo contar con registros audiovisuales del interior del departamento que, de acuerdo con su versión, permitirían reconstruir lo ocurrido.
“Yo la quiero ver porque le quiero mostrar lo que le pasó, porque ella no es consciente”, manifestó durante una entrevista con Telefe Noticias.
El dirigente también se refirió a la intervención policial. Aseguró que llamó tanto a la Policía como al encargado del edificio y pidió que acudieran una ambulancia y efectivos de seguridad.
Su argumento fue utilizado para cuestionar la acusación en su contra. “¿Una persona que está cometiendo violencia contra su pareja llama a la Policía y le dice ‘vengan, por favor’?”, planteó.
Moyano sostuvo, además, que dispone de videos y grabaciones de lo sucedido dentro de su vivienda. Sin embargo, aclaró que no tomó la decisión de entregar esas imágenes a la investigación y que pretende mostrarlas a Arizaga y eventualmente a algunos periodistas.
Negó consumo de drogas y cuestionó su detención
Otro de los puntos sobre los que fue consultado fue el supuesto consumo de estupefacientes. Moyano negó de manera categórica haber consumido cocaína durante el episodio y también rechazó tener antecedentes de consumo problemático.
“No consumo, no soy adicto ni nunca tuve problemas de adicción”, afirmó.
El dirigente explicó que tampoco se sometió a análisis de sangre y orina. Según dijo, esa decisión fue tomada a partir de una recomendación de sus abogados.
Moyano también cuestionó las imágenes que circularon en las redes sociales y medios de comunicación, en particular aquellas en las que se observa a Arizaga corriendo por las calles de Belgrano. El exdiputado negó ser el hombre que aparece detrás de ella en una de las grabaciones.
Según explicó, Arizaga habría salido primero del edificio utilizando el ascensor. Él, en cambio, tuvo que esperar a que el elevador regresara, por lo que quedó algunos minutos detrás de ella. Afirmó que la persona que aparece corriendo detrás de la mujer en esas imágenes era un efectivo policial.
El exdiputado también apuntó contra la actuación de la Justicia y cuestionó los fundamentos de su detención. Según su interpretación, no existían elementos suficientes para justificar la medida y consideró que su condición de figura pública pudo haber influido.
“Yo soy consciente de que estuve detenido también porque soy Facundo Moyano”, sostuvo.
El episodio se encuentra atravesado por versiones contrapuestas: por un lado, la denuncia presentada por Arizaga, que derivó en la intervención judicial; por otro, el relato de Moyano, quien rechaza haber ejercido violencia y sostiene que cuenta con registros que respaldarían su reconstrucción de los hechos.
Por el momento, las declaraciones del dirigente constituyen su propia versión sobre lo sucedido. La existencia de registros, su eventual incorporación a la investigación y la valoración de las pruebas serán aspectos que deberán determinarse en el marco de la causa judicial.