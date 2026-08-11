Tras su detención

Facundo Moyano negó consumir drogas y aseguró que su novia sufrió un paro cardíaco

El exdiputado y dirigente sindical habló sobre el episodio que derivó en su detención y en una denuncia por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad. Sostuvo que asistió a Candela Arizaga luego de que, según su versión, sufriera un paro cardíaco y cuestionó el procedimiento judicial.