A poco más de una semana del episodio protagonizado por el exdiputado nacional Facundo Moyano y su pareja, Candela Arizaga, en el barrio porteño de Belgrano, la investigación sumó una nueva etapa. La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.º 3 de la Ciudad de Buenos Aires convocó a 14 testigos para prestar declaración en distintas jornadas de agosto.
Quiénes son los 14 testigos citados por la Fiscalía en el caso de Facundo Moyano
Las declaraciones se realizarán en distintas jornadas de agosto e incluirán a policías, médicos, empleados, allegados y familiares de Candela Arizaga.
El expediente investiga un presunto caso de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género. Las declaraciones estarán distribuidas a lo largo del mes y buscarán aportar elementos sobre lo ocurrido aquella madrugada y sobre las circunstancias posteriores.
Los primeros testigos
Las primeras tres personas citadas deben presentarse este jueves ante la fiscalía especializada. Entre ellas se encuentran dos empleados de seguridad del edificio donde ocurrieron los hechos y el vecino que realizó el llamado al 911.
La siguiente jornada está prevista para el martes 18 de agosto, cuando será el turno de integrantes de la Policía de la Ciudad que participaron del procedimiento. En particular, serán relevantes los testimonios de las oficiales que acompañaron a Arizaga durante su traslado al Hospital Pirovano y que posteriormente tomaron su declaración mientras permanecía internada.
Qué otros testimonios se esperan
El miércoles 19 continuará la ronda de entrevistas. En esa oportunidad deberán declarar la oficial que cumplía funciones de consigna en el centro de salud cuando Arizaga recibió el alta, una médica del SAME que la asistió en el lugar y la médica legista de la División Medicina Legal de la Policía de la Ciudad que estuvo a cargo del informe médico realizado a Moyano durante su detención.
Para el 20 de agosto fueron convocadas otras tres personas: la médica del Hospital Pirovano que atendió a Arizaga durante su internación, la empleada doméstica de Moyano y una amiga de la joven, considerada testigo de contexto, que la acompañó durante la internación y el momento del alta médica.
La última jornada está programada para el 31 de agosto, cuando deberán presentarse la madre y la hermana de Arizaga. Ambas fueron incorporadas como testigos de contexto y estuvieron presentes durante el proceso de alta médica. Para la Fiscalía, sus declaraciones podrían aportar información sobre el entorno familiar y el estado anímico de la denunciante.
El relato de Candela Arizaga
Los testimonios de los familiares tendrán especial relevancia para la investigación a partir de un informe elaborado por un equipo interdisciplinario del Ministerio Público Fiscal. El documento fue realizado por una trabajadora social y una psicóloga, quienes entrevistaron a Arizaga durante su internación, luego de que fuera trasladada desde Belgrano.
Las profesionales señalaron que encontraron a la joven de 23 años dormida y somnolienta, acompañada por una amiga y una consigna policial. Durante la entrevista, Arizaga manifestó que no recordaba con claridad lo ocurrido durante aquella madrugada.
En ese contexto, al ser consultada sobre la denuncia, afirmó: “No hubo violencia de género como se está diciendo”.
Qué identificó el equipo interdisciplinario
De acuerdo con el informe, Arizaga contó que había estado con Moyano y que ambos habían consumido alcohol o drogas. Sin embargo, dijo no poder precisar qué ocurrió posteriormente ni explicar con claridad por qué había abandonado el lugar corriendo.
También mencionó que su perro se había escapado y que había buscado ayuda en un colectivo, aunque no detalló las circunstancias que la llevaron a hacerlo.
El equipo técnico concluyó que, debido al estado físico, mental y emocional que presentaba durante la entrevista, no había información suficiente para evaluar riesgos concretos vinculados con violencia de género.
No obstante, el documento identificó distintos factores de vulnerabilidad que, según los profesionales, podrían incidir sobre el relato ofrecido a las autoridades.
Entre ellos mencionaron la diferencia de poder vinculada con la edad, el género y la posición del denunciado; la gravedad de los hechos investigados; el consumo problemático de sustancias detectado en ambos; la exposición pública y mediática; las dificultades para precisar lo sucedido y la negativa de la joven a impulsar la acción penal o aceptar medidas de protección.
El informe también señaló una situación de vulnerabilidad integral relacionada con el género, la edad, la salud y la exposición mediática de Arizaga.
Cómo sigue la investigación
Con las declaraciones previstas para las próximas semanas, la Fiscalía busca reunir nuevos elementos que permitan reconstruir lo ocurrido y determinar el rumbo de la investigación. Los testimonios de quienes intervinieron durante el procedimiento, del personal médico, de allegados y de los familiares de Arizaga serán incorporados al expediente para su posterior evaluación.