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Crimen en Rafaela

Confirmaron la condena para el hombre que asesinó a Nahuel Gaitán

Así lo dispuso la Cámara de Apelaciones, que ratificó la pena de 12 años de prisión para Cristian Martín Montaña. Fue hallado culpable de homicidio simple.

La investigación fue realizada por el fiscal Martín Castellano, que además representó al MPA en el proceso.La investigación fue realizada por el fiscal Martín Castellano, que además representó al MPA en el proceso.
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Un tribunal de segunda instancia confirmó de manera unánime la pena de 12 años de prisión para Cristian Martín Montaña (30), al hallarlo culpable del delito de homicidio simple cometido contra Nahuel Agustín Gaitán en junio de 2024 en Rafaela.

El fallo ratificatorio lleva la firma de los camaristas Matías Drivet, Sergio Alvira y Roberto Prieu Mántaras, quienes rechazaron todos los recursos presentados por la defensa del condenado y validaron lo actuado en el juicio oral llevado a cabo en noviembre del año pasado.

Investigación

La investigación de la causa estuvo a cargo del fiscal Martín Castellano, titular de la Sección Especial Homicidios de la Fiscalía Regional 5, quien representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA) a lo largo de todo el proceso.

Tras conocerse la resolución de la Alzada, el fiscal Castellano destacó el fallo unánime de los jueces: "Los camaristas rechazaron los agravios formulados por la Defensa y sostuvieron que la sentencia de primera instancia estaba debidamente fundada, valorando la prueba de manera integral, racional y conforme a las reglas de la sana crítica".

Frente a los planteos de la defensa —que intentaba sembrar dudas a partir de contradicciones en testimonios—, la Cámara concluyó que la prueba no debe analizarse de forma fragmentaria.

En ese sentido, descartó la aplicación del beneficio de la duda (*in dubio pro reo*) y dio por probada la autoría de Montaña, ratificando la calificación de homicidio simple y la proporcionalidad de los 12 años de pena.

El crimen

El hecho ocurrió el lunes 3 de junio de 2024, entre las 21:00 y las 21:22 horas, en las inmediaciones de un camino de tierra que conduce al asentamiento Villa del Parque, en la ciudad de Rafaela.

De acuerdo con la reconstrucción fiscal, Nahuel Gaitán se encontraba oculto entre pastizales y árboles bajos aguardando a un amigo que había ido a comprar estupefacientes. Sabía que Montaña estaba en la zona y evitaba cruzárselo por conflictos personales previos.

Al enterarse de su presencia en los alrededores, Montaña salió a buscarlo armado con un cuchillo de entre 20 y 30 centímetros de largo.

Al localizarlo, le propinó una puñalada certera en el abdomen. La gravedad de la herida le provocó la muerte a Gaitán a pocos metros del lugar del ataque.

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