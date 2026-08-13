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Operativo de la Policía Federal

Allanaron una empresa rosarina por contrabando de insumos medicinales

Se trata de una firma dedicada a la fabricación de productos farmacológicos y botánicos. Acusan a sus autoridades de ingresar y egresar mercadería del país por fuera de los controles fiscales y aduaneros.

Parte de la documentación secuestrada durante el operativo. Foto: PFAParte de la documentación secuestrada durante el operativo. Foto: PFA
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En el marco de una investigación contra el crimen económico y el fraude aduanero, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) llevaron a cabo dos allanamientos simultáneos en la ciudad de Rosario.

La firma investigada, dedicada a la fabricación de productos farmacológicos, sustancias medicinales y productos botánicos, está acusada de ingresar y egresar mercadería del país eludiendo los controles fiscales y aduaneros.

Los procedimientos, supervisados por el Ministerio de Seguridad Nacional, tuvieron lugar en los inmuebles de la empresa ubicados sobre las calles Hilario de la Quintana y Rodrigo M. Ross.

La investigación

La causa judicial se inició en junio pasado a partir de un requerimiento de la Unidad Fiscal de Criminalidad Económica, Trata de Personas y otros Delitos Complejos (Área de Investigación y Litigios de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Rosario M.P.F.), a cargo de la Dra. Soledad García.

La fiscalía encomendó las tareas de inteligencia a la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Rosario (DUOIER) de la PFA.

A través de tareas de campo, los detectives lograron comprobar que la firma utilizaba rutas no autorizadas para el movimiento transfronterizo de insumos farmacológicos y botánicos.

Esta maniobra tenía como objetivo principal evitar las regulaciones vigentes y la liquidación de impuestos del Estado Nacional.

Con el material probatorio reunido, el Juzgado de Garantías de Rosario, a cargo del Dr. Julio Vera Barros, libró las órdenes de irrupción para las dos sedes de la empresa.

Incautaciones

Durante la ejecución de las órdenes judiciales, un hombre fue notificado formalmente del inicio del expediente en su contra.

Asimismo, el personal policial logró incautar una importante suma de dinero e insumos clave para el avance de la causa: más de 17.000.000 de pesos y 7.000 dólares; discos rígidos y dos computadoras portátiles con información relevante sobre las maniobras; biblioratos, liquidaciones de divisas y contratos vinculados a las operaciones de exportación e importación de la firma.

Todo el material secuestrado quedó bajo custodia del magistrado interventor y la causa quedó caratulada por infracción a la Ley 22.415 (Código Aduanero - Contrabando).

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