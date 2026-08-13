Terror en barrio Loyola

Balearon una casa donde había seis menores: una mujer denunció amenazas previas

El hecho se produjo cerca de las 21.30 en una vivienda de calle Alfonsina Storni al 6700. Varias detonaciones fueron dirigidas contra el inmueble y algunos proyectiles terminaron atravesando sus paredes. La propietaria aseguró que existían amenazas anteriores y que el conflicto está relacionado con personas que pretenden quedarse con la vivienda.