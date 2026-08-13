Drama en San José del Rincón

Una niña ingirió lavandina y policías la trasladaron de urgencia hasta el hospital Alassia

La pequeña, de un año y siete meses, había ingerido accidentalmente lavandina sin diluir y necesitaba ser trasladada de inmediato desde el SAMCo de San José del Rincón hasta el Hospital de Niños. Como la ambulancia local estaba atendiendo otra emergencia, efectivos de la Comisaría 14ª pusieron un móvil policial a disposición de la familia y realizaron el traslado con autorización de la madre