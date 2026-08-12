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Explotó el garaje de un edificio de Capital Federal: 11 heridos y 12 evacuados

Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires trabajaron en la estructura de 13 pisos, ubicada en la esquina de Junín y Arenales.

Cuatro dotaciones de Bomberos de la Ciudad trabajaron en la estructura de 13 pisos.Cuatro dotaciones de Bomberos de la Ciudad trabajaron en la estructura de 13 pisos.
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Al menos 11 personas resultaron heridas y otras 12 fueron evacuadas por una explosión ocurrida en el garaje de un edificio del barrio porteño de Recoleta.

Nueve mujeres y dos hombres recibieron atención por parte del personal del SAME.

Cuatro dotaciones de Bomberos de la Ciudad trabajaron en la estructura de 13 pisos.Cuatro dotaciones de Bomberos de la Ciudad trabajaron en la estructura de 13 pisos.

Cuatro dotaciones de Bomberos de la Ciudad trabajaron en la estructura de 13 pisos, ubicada en la esquina de Junín y Arenales, realizaron una inspección mientras que unos 12 vecinos fueron evacuados y unos 10 móviles del SAME participaron del operativo de emergencia.

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Según indicaron fuentes policiales, una caldera explotó y provocó el desplazamiento de portón del garage y la rotura de vidrios y paneles del inmueble.

En este contexto, la Brigada de Emergencias Especiales llevó a cabo junto con Metrogas mediciones en el edificio siniestrado y arrojaron parámetros normales.

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