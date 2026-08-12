Al menos 11 personas resultaron heridas y otras 12 fueron evacuadas por una explosión ocurrida en el garaje de un edificio del barrio porteño de Recoleta.
Explotó el garaje de un edificio de Capital Federal: 11 heridos y 12 evacuados
Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires trabajaron en la estructura de 13 pisos, ubicada en la esquina de Junín y Arenales.
Nueve mujeres y dos hombres recibieron atención por parte del personal del SAME.
Cuatro dotaciones de Bomberos de la Ciudad trabajaron en la estructura de 13 pisos, ubicada en la esquina de Junín y Arenales, realizaron una inspección mientras que unos 12 vecinos fueron evacuados y unos 10 móviles del SAME participaron del operativo de emergencia.
Según indicaron fuentes policiales, una caldera explotó y provocó el desplazamiento de portón del garage y la rotura de vidrios y paneles del inmueble.
En este contexto, la Brigada de Emergencias Especiales llevó a cabo junto con Metrogas mediciones en el edificio siniestrado y arrojaron parámetros normales.