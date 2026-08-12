Santa Fe

Murió un motociclista tras chocar contra un colectivo en avenida Peñaloza

El siniestro ocurrió durante la noche del miércoles en avenida Peñaloza al 8500, en la zona noroeste de la ciudad de Santa Fe. El conductor de la moto sufrió gravísimas heridas y, pese a las maniobras de reanimación realizadas por personal sanitario, finalmente se confirmó su fallecimiento.