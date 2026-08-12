En barrio Guadalupe

Escuchó ruidos, se asomó y encontró a varios ladrones dentro de su casa

Un vecino de 39 años fue despertado alrededor de las 4 de la mañana por ruidos provenientes del frente de su vivienda. Al acercarse a una ventana descubrió a un grupo de delincuentes que había ingresado al patio y trataba de llevarse su motocicleta. Un grito fue suficiente para hacerlos escapar, aunque antes dañaron la cerradura y el dispositivo de seguridad de la moto.