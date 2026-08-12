Un grupo de delincuentes irrumpió durante la madrugada del miércoles en el patio de un complejo de departamentos de barrio Guadalupe, donde intentó apoderarse de una motocicleta. El dueño de la vivienda, de 39 años, escuchó los ruidos mientras dormía, se levantó y al asomarse por una ventana descubrió a varios hombres intentando violentar el sistema de seguridad del rodado.
Escuchó ruidos, se asomó y encontró a varios ladrones dentro de su casa
Un vecino de 39 años fue despertado alrededor de las 4 de la mañana por ruidos provenientes del frente de su vivienda. Al acercarse a una ventana descubrió a un grupo de delincuentes que había ingresado al patio y trataba de llevarse su motocicleta. Un grito fue suficiente para hacerlos escapar, aunque antes dañaron la cerradura y el dispositivo de seguridad de la moto.
El grito del vecino puso en fuga a los intrusos, que escaparon a bordo de varias motocicletas sin lograr concretar el robo. El episodio ocurrió alrededor de las 4.40, en un inmueble ubicado en inmediaciones de Obispo Príncipe al 800.
Ruidos en la madrugada
El hombre contó que se encontraba descansando junto a su pareja cuando escuchó ruidos provenientes del portón de ingreso. Al principio pensó que podía tratarse de una situación menor, pero enseguida advirtió que alguien estaba intentando forzar una motocicleta que permanecía dentro de la cochera.
"Sentí el ruido del portón y después sentía el ruido de que me querían forzar la moto", relató.
La motocicleta tenía colocado un sistema de seguridad y, según explicó el damnificado, también le había cortado la corriente. Los delincuentes intentaban violentar el trabadisco para poder llevarse el vehículo.
El vecino se levantó rápidamente y se dirigió hacia el comedor. Desde allí abrió uno de los ventanales que dan hacia el sector delantero de la propiedad y lanzó un grito. La reacción fue inmediata. "Cuando pego el grito salían corriendo", contó.
En cuestión de segundos pudo observar que no se trataba de uno o dos delincuentes. Según su relato, llegó a contabilizar al menos cinco o seis hombres que se encontraban dentro del patio. En las inmediaciones había además varias motocicletas utilizadas por los intrusos para escapar.
Escaparon en varias motos
La resistencia del sistema de seguridad terminó frustrando el robo. Los delincuentes no consiguieron poner en marcha la moto ni desprenderla de su dispositivo, aunque provocaron daños en el mecanismo de seguridad.
Al arribar los agentes del Comando Radioeléctrico, constataron además daños en la cerradura de una de las puertas del inmueble. El operativo se inició luego de un llamado al 911 realizado por la pareja del damnificado.
Finalmente, los intrusos escaparon sin llevarse ningún elemento. En la cochera también había dos bicicletas, pero ambas permanecían aseguradas con candados y no fueron tocadas.
Vecinos preocupados
El episodio, sin embargo, volvió a encender la preocupación entre los vecinos de la zona. El hombre recordó que aproximadamente un mes antes otro residente del mismo complejo había sufrido el robo de una bicicleta durante la madrugada. En aquella oportunidad, también escuchó ruidos y observó cómo los delincuentes ingresaban tras superar el cerramiento del lugar.
"Ya hace rato que está jodido el barrio", resumió el vecino al describir la situación de inseguridad que, según dijo, persiste pese a la existencia de una alarma comunitaria.
Por ahora, aseguró que no evalúa mudarse ni adoptar medidas extraordinarias, aunque sí piensa modificar la manera en que guarda su motocicleta. "Tratar de ver dónde guardarla, que no quede a la vista", explicó, en referencia a la cochera abierta donde hasta ahora permanecía estacionada.
La investigación quedó en manos de las autoridades correspondientes y, hasta el momento, no se informó sobre personas detenidas por el intento de robo.