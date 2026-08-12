Un hombre sufrió una particular y dolorosa lesión durante la noche del martes en una vivienda ubicada en calle Arenales al 10.500, en la zona norte de la ciudad de Santa Fe. El episodio ocurrió mientras realizaba tareas de mantenimiento en las cámaras de seguridad de su domicilio y terminó con dos de sus dedos atravesados por una púa metálica colocada en la parte superior de la reja perimetral.
Cayó desde el techo y terminó con dos dedos atravesados por una púa de la reja
Un hombre sufrió una grave lesión accidental durante la noche del martes en una vivienda de la zona norte de Santa Fe. Mientras realizaba tareas de mantenimiento en las cámaras de seguridad de su casa, cayó desde el techo y en el descenso quedó enganchado en una púa metálica ubicada sobre la reja perimetral. Bomberos debieron cortar el elemento para poder liberarlo.
El hecho ocurrió alrededor de las 21.01. De acuerdo con el reporte elaborado por Bomberos de la zona norte, el hombre se encontraba realizando trabajos de mantenimiento relacionados con las cámaras de seguridad instaladas en su vivienda cuando, por circunstancias que no fueron precisadas, cayó desde el techo.
Situación extrema
En la caída, una de sus manos quedó atrapada contra la reja que rodea el inmueble. Dos dedos fueron atravesados por una de las púas metálicas de seguridad que se encontraban en la parte superior de la estructura.
La situación requirió la intervención de los bomberos, que al arribar constataron que el hombre permanecía con parte de la púa incrustada en la mano.
Cortaron la púa y lograron liberarlo
Ante la complejidad de la lesión, los efectivos procedieron a cortar el elemento metálico para poder liberar al hombre sin retirar de manera directa el fragmento que había atravesado sus dedos.
Una vez realizado el corte, inmovilizaron el trozo de púa que permanecía incrustado en la mano mediante el empleo de apósitos y vendas. De ese modo, se completó la intervención inicial y se dejó al hombre con el elemento metálico debidamente asegurado.
En el lugar también se hizo presente personal del Comando Radioeléctrico. La dotación de bomberos concluyó su tarea y regresó a la dependencia alrededor de las 21.46, sin que se informaran otras novedades relacionadas con el episodio.
El caso dejó como saldo una situación de extrema tensión que, en cuestión de segundos, transformó una tarea de mantenimiento doméstico en un accidente que requirió la intervención de personal especializado.