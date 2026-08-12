Accidente doméstico en Santa Fe

Cayó desde el techo y terminó con dos dedos atravesados por una púa de la reja

Un hombre sufrió una grave lesión accidental durante la noche del martes en una vivienda de la zona norte de Santa Fe. Mientras realizaba tareas de mantenimiento en las cámaras de seguridad de su casa, cayó desde el techo y en el descenso quedó enganchado en una púa metálica ubicada sobre la reja perimetral. Bomberos debieron cortar el elemento para poder liberarlo.