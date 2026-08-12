Bomberos Zapadores

Rescatan con vida a 4 perros tras el incendio de un departamento en Las Flores II

Un incendio afectó durante la tarde del martes a un departamento ubicado en el primer piso del Monoblock 12 del barrio Las Flores 2. El fuego destruyó por completo el mobiliario del living comedor y generó daños por humo en el resto de la vivienda. Durante la búsqueda dentro del inmueble, los bomberos encontraron y rescataron con vida a cuatro perros.