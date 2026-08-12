Un incendio se desató durante la tarde del martes en un departamento ubicado en el primer piso de uno de los monoblocks del barrio Las Flores 2, en la zona norte de la ciudad de Santa Fe. El fuego se concentró en un living comedor y provocó importantes daños. Durante la intervención, los bomberos realizaron una búsqueda en el interior del inmueble y lograron rescatar con vida a cuatro caninos.
Rescatan con vida a 4 perros tras el incendio de un departamento en Las Flores II
Un incendio afectó durante la tarde del martes a un departamento ubicado en el primer piso del Monoblock 12 del barrio Las Flores 2. El fuego destruyó por completo el mobiliario del living comedor y generó daños por humo en el resto de la vivienda. Durante la búsqueda dentro del inmueble, los bomberos encontraron y rescataron con vida a cuatro perros.
El aviso se produjo alrededor de las 17.17, cuando una dotación de bomberos de la zona norte fue convocada por un incendio registrado en un departamento del Monoblock 12.
Fuego en un living comedor
Al arribar, los efectivos constataron que las llamas se habían desarrollado en el interior de un ambiente destinado a living comedor, por lo que comenzaron de inmediato con las tareas de extinción. El accionar del fuego provocó la destrucción total del mobiliario que se encontraba en ese sector.
Entre los elementos afectados se identificaron un televisor LED de 50 pulgadas, una mesa de madera sobre la que había un módem y un decodificador, además de un lavarropas automático que se encontraba en desuso y estaba ubicado en las inmediaciones.
El resto de la vivienda también sufrió consecuencias, aunque de menor magnitud. Los ambientes quedaron afectados parcialmente por el humo y el ennegrecimiento provocado por el hollín.
La intervención se desarrolló con presencia de personal de la Patrulla de Acción Táctica, que permaneció en el lugar mientras se desarrollaban las tareas de los bomberos.
Un rescate inesperado
Una vez controlado el proceso ígneo, los bomberos realizaron una inspección en el interior del departamento para determinar si alguna persona podía encontrarse atrapada. La búsqueda arrojó resultado negativo.
Sin embargo, durante ese procedimiento los efectivos encontraron a cuatro perros que permanecían dentro de uno de los dormitorios. Los animales fueron rescatados con vida del interior de la vivienda.
La propietaria del departamento se presentó en el lugar durante el operativo. Según explicó, al momento de iniciarse el incendio no se encontraba en su casa y fueron sus vecinos quienes se comunicaron telefónicamente con ella para advertirle lo que estaba ocurriendo.
El servicio de bomberos finalizó alrededor de las 18.45, luego de extinguir las llamas y completar las tareas de inspección correspondientes. Por el momento, el reporte no establece cuál fue el origen del incendio, por lo que las circunstancias que provocaron el fuego quedaron sujetas a las actuaciones posteriores.