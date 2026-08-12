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Brutal crimen

Hallaron un cuerpo en un criadero de cerdos de Neuquén y detuvieron a tres hombres

El hallazgo se produjo durante un operativo dispuesto por la fiscalía y la investigación apunta a un posible homicidio. La víctima llevaba desaparecida desde principios de julio.

La autopsia reveló que hay rasgos de criminalidad en el cuerpo.La autopsia reveló que hay rasgos de criminalidad en el cuerpo.
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Un cuerpo fue hallado la semana pasada en un establecimiento dedicado a la cría de cerdos en Senillosa, a unos 35 kilómetros de la ciudad de Neuquén. El procedimiento se realizó por disposición del Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia.

La autopsia determinó que el cadáver presentaba signos de criminalidad, por lo que quedó descartada la posibilidad de que se tratara de una muerte accidental.

Al momento del hallazgo, la víctima se encontraba desnuda. Antes de localizar el cuerpo, los investigadores habían encontrado algunas prendas que serían de la persona buscada.

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Identificado por sus huellas

Este martes, la Policía de Neuquén confirmó que el cadáver corresponde a un hombre que permanecía desaparecido desde principios de julio.

Debido al avanzado estado de descomposición, la identificación se realizó mediante las huellas dactilares.

Los resultados de la autopsia permitieron orientar la investigación hacia un posible homicidio y avanzar con nuevas medidas judiciales.

Tres detenidos

La fiscalía, a cargo de María Guadalupe Inaudi, ordenó una serie de allanamientos en distintos puntos de la ciudad de Neuquén y en Senillosa.

Durante los operativos fueron detenidos tres hombres, de 38, 39 y 45 años, quienes serían imputados en las próximas horas.

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Los sospechosos deberán presentarse este miércoles ante el juez durante la audiencia de formulación de cargos, donde la fiscalía expondrá la acusación y los elementos reunidos hasta el momento.

La investigación busca determinar las circunstancias en las que se produjo la muerte y establecer las responsabilidades correspondientes.

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