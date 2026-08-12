Un oficial de la Policía Bonaerense se enfrentó a tiros con dos motochorros que intentaron asaltarlo en la localidad de Los Hornos, partido de La Plata. Tras el tiroteo, ambos sospechosos resultaron heridos y fueron trasladados a un centro de salud.
La Plata: un policía se defendió de dos motochorros que eran padre e hijo
El efectivo fue interceptado mientras caminaba por la calle. Tras el intercambio de disparos, los dos acusados fueron trasladados a un centro de salud con heridas de bala y uno de ellos permanece en estado crítico.
Cuando los investigadores identificaron a los dos hombres, descubrieron un dato inesperado: eran padre e hijo.
El hecho ocurrió en la zona de la calle 156, entre 59 y 60. Según informaron fuentes policiales, el agente, que presta servicio en la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA), caminaba por el lugar cuando fue interceptado por los dos sospechosos.
Los hombres se movilizaban en una moto y, de acuerdo con la investigación, lo amenazaron con un arma de fuego para robarle.
El policía respondió con su reglamentaria
Frente a la amenaza, el efectivo dio la voz de alto, extrajo su arma reglamentaria y efectuó varios disparos para repeler el ataque.
Los dos sospechosos escaparon en la motocicleta en la que habían llegado, mientras que el policía no sufrió heridas.
Minutos después, dos hombres con impactos de bala ingresaron a la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Los Hornos. Allí los investigadores determinaron que se trataba de los mismos individuos que habían participado del intento de robo.
Padre e hijo resultaron heridos
Los dos sospechosos quedaron internados en el mismo centro de salud. Uno de ellos, de 19 años, recibió un disparo en el abdomen con orificio de entrada y salida.
Según el parte médico, su estado es crítico y permanece internado en grave condición.
Su padre también sufrió una herida de bala en el abdomen, aunque con un cuadro de menor gravedad que el de su hijo. La Policía confirmó posteriormente el vínculo familiar entre ambos.
Los dos tienen antecedentes
Al revisar los registros policiales, los investigadores detectaron que tanto el joven como su padre tenían antecedentes penales.
Alan Serrano cuenta con una causa por encubrimiento iniciada el 31 de octubre de 2025.
Su padre, en tanto, tiene una causa abierta por robo agravado por su comisión en poblado y en banda, iniciada en junio de 2025.
La investigación por el intento de robo y el enfrentamiento quedó en manos de la Justicia local, que deberá determinar las responsabilidades correspondientes y avanzar con las pericias sobre las armas involucradas.