A un año del rescate que conmocionó a Despeñaderos, Córdoba, la investigación por el caso de una mujer encontrada en condiciones extremas de abandono avanzó hacia una nueva etapa judicial. La Fiscalía II de Alta Gracia, a cargo del fiscal Alejandro Peralta Otonello, resolvió elevar a juicio la causa contra cinco integrantes de su familia.
Cinco familiares irán a juicio por el abandono de una mujer desnutrida en Córdoba
La mujer fue rescatada hace un año de una vivienda de Despeñaderos, donde permanecía en condiciones extremas y con un grave cuadro de desnutrición. La investigación sostiene que habría estado aislada durante años.
Los acusados son su esposo y sus cuatro hijos, quienes están imputados por el delito de abandono de persona doblemente calificado. Todos llegarán al proceso en libertad.
La mujer permanece actualmente en un hogar de la ciudad y, debido a su delicado estado de salud, nunca pudo prestar declaración en el expediente.
El rescate
El caso tomó estado público el 8 de agosto de 2025, cuando la víctima, de 50 años, fue encontrada en una vivienda de Despeñaderos con un cuadro severo de desnutrición y signos de maltrato.
La intervención se produjo luego de una denuncia anónima realizada ante el Polo de la Mujer. Los vecinos habían advertido que la mujer permanecía encerrada y atravesaba una situación de abandono. Algunos aseguraron incluso que hacía más de diez años que no la veían y que llegaron a pensar que había muerto.
La víctima vivía en ese momento junto a su esposo y sus cuatro hijos.
Investigan el posible aislamiento
Una de las principales hipótesis que surgieron durante la investigación fue que la mujer habría permanecido aislada durante un período prolongado y que podría haber sido sometida a condiciones de servidumbre.
En las primeras etapas del expediente se investigó si el encierro había durado más de 20 años. Desde la Fiscalía, en tanto, se había señalado que la situación podía haberse extendido durante al menos una década.
Cuando fue rescatada, su estado físico y emocional era tan delicado que los investigadores no pudieron tomarle declaración. La mujer permaneció internada y recibió asistencia de médicos, psiquiatras y psicólogos, con el objetivo de estabilizar su condición y evaluar la posibilidad de que pudiera brindar su testimonio.
En aquel momento, integrantes de la familia habían sostenido que la mujer “tenía problemas psiquiátricos y no se dejaba ayudar”. Sin embargo, la investigación se concentró en el entorno familiar y avanzó sobre la posible responsabilidad de sus integrantes.
Detenciones y medidas
Luego del operativo de rescate fueron detenidos su esposo, Sergio Colazo, y una de sus hijas. Ambos trabajaban en la Municipalidad de Despeñaderos y recuperaron la libertad dos meses después, en octubre de 2025, tras el pago de una fianza.
Los otros tres hijos también fueron imputados, aunque permanecieron en libertad. Durante esa primera etapa de la investigación, la Fiscalía había dispuesto además la exclusión del hogar y la prohibición de contacto para los principales acusados.
Entre los elementos que llamaron la atención de los investigadores estuvieron las condiciones en las que habría vivido la mujer. Según trascendió durante la investigación, incluso le cortaban las uñas con una amoladora.
Los cinco acusados llegarán a juicio
Con la elevación de la causa a juicio, los cinco integrantes de la familia deberán responder ante la Justicia por la acusación de abandono de persona doblemente calificado.
El proceso deberá establecer qué responsabilidad tuvo cada uno de los imputados y permitiría avanzar en el esclarecimiento de las circunstancias en las que la mujer habría permanecido aislada y abandonada, así como el tiempo durante el cual habría atravesado esa situación.